Лавриненко о ничьей с Рухом: Фортуна где-то была на нашей стороне

"Ингулец" в 22-м туре УПЛ сыграл с львовским "Рухом". Главный тренер команды Сергей Лавриненко поделился впечатлениями после ничейного результата в матче.

"Мы сохранили преимущество в турнирной таблице, которое имели над соперником, поэтому для нас это более желанный результат, чем для "Руха". Игра была сложная и тяжелая, на первый план вышла психология. Футболисты "Руха" вышли более устойчивыми в психологическом плане на эту игру, они могли только подняться, ниже опускаться им некуда. У них был стимул быстрее бежать вперед, мы же хотели удержать преимущество, играли немного боязно, было много ошибок. Но для нас все закончилось хорошо.

Сегодня было сложно выбрать правильный состав, у нас было много травмированных. В первую очередь, мы хотели сыграть на своем характере, использовать контратаки. Соперник хотел играть первым номером, у нас мало что получалось в атаке, были ошибки в обороне, поэтому в целом — фортуна где-то была на нашей стороне.

Пенальти? Возможно, ключевой момент. Забей они гол, мы бы во втором тайме сыграли по-другому. Но сейчас можно только гадать. Это очко для нас как золотое. Во втором тайме мы усилили атакующее звено, выпустили атакующих футболистов, отодвинули игру от своих ворот. О качестве говорить не хочу, была спешка, каждый хотел добиться результата. От Васина и Янакова ожидал, что они добавят агрессии в атаке, добавят скорости. Хотели, чтобы они использовали свои лучшие качества", - сказал Сергей Лавриненко.