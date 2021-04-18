  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. ФК Мариуполь - Олимпик 1:1. Обзор матча и видео голов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ФК Мариуполь - Олимпик 1:1. Обзор матча и видео голов

Премьер-лига
(1 голосов)

"Моряки" и "олимпийцы" расписали мировую

ФК Мариуполь - Олимпик 1:1. Обзор матча и видео голов

Фото: ФК Мариуполь/Автор неизвестен

Новина українською

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" дома сыграл вничью с "Олимпиком". Оба гола в поединке были забиты в первом тайме - счет на 5-й минуте встречи открыл форвард "моряков" Кулаков, а на 26-й нападающий "олимпийцев" Нкенг реализовал пенальти. После этого тура подопечные Остапа Маркевича имеют в своем активе 22 очка и занимают 9-е место в турнирной таблице. В свою очередь у команды Юрия Калитвинцева 18 баллов и команда расположилась на 11-й позиции.

Харьков. ОСК "Металлист"
Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)
Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)
ФК Мариуполь - Олимпик 1:1
Голы: Андрей Кулаков 5 - Тадеус Нкенг 26 (пен.)
ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Кирилл Меличенко 83), Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Максим Чех 46), Артём Бондаренко (Сергей Горбунов 68), Вячеслав Танковский (Алексей Кащук 88), Андрей Кулаков, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев
Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Иван Зотько, Тадеус Нкенг (Тарас Завийский 90), Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер, Ибрагим Каргбо, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло
Предупреждения: Андрей Кулаков 63 - Иссиар Драме 47, Руслан Бабенко 56

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Олимпик (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...