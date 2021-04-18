ФК Мариуполь - Олимпик 1:1. Обзор матча и видео голов

В матче 22-го тура чемпионата Украины "Мариуполь" дома сыграл вничью с "Олимпиком". Оба гола в поединке были забиты в первом тайме - счет на 5-й минуте встречи открыл форвард "моряков" Кулаков, а на 26-й нападающий "олимпийцев" Нкенг реализовал пенальти. После этого тура подопечные Остапа Маркевича имеют в своем активе 22 очка и занимают 9-е место в турнирной таблице. В свою очередь у команды Юрия Калитвинцева 18 баллов и команда расположилась на 11-й позиции.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

ФК Мариуполь - Олимпик 1:1

Голы: Андрей Кулаков 5 - Тадеус Нкенг 26 (пен.)

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Кирилл Меличенко 83), Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Максим Чех 46), Артём Бондаренко (Сергей Горбунов 68), Вячеслав Танковский (Алексей Кащук 88), Андрей Кулаков, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Иван Зотько, Тадеус Нкенг (Тарас Завийский 90), Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер, Ибрагим Каргбо, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Андрей Кулаков 63 - Иссиар Драме 47, Руслан Бабенко 56