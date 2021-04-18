Премьера. Мариуполь - Олимпик 1:1

Юрий Калитвинцев продолжает искать ключи к первой победе в УПЛ. Сегодня решили сыграть в два форварда, и если судить по итоговому результату, это сработало.

Номинальные хозяева быстро открыли счёт: Топалов, получив передачу на ход в зону левого полусреднего, откатил под удар перед пустыми воротами Кулакову.

Дальше "Мариуполь" играть перестал. Если вы зашли в материал, чтобы узнать, как выглядела приазовская команда, до встречи на следующей недели. Номинальные хозяева ОСК "Металлист", видимо, решили, что игра сделана, отдали мяч сопернику и ждали финального свистка, так и не включившись в игру, когда на табло опять восстановился паритет.

"Олимпик" очень долго запрягал. Команда Юрия Калитвинцева любит очень нежный футбол, без борьбы. Если она и была, то заканчивалась не в пользу дончан. В итоге всё сводилось к бессмысленному владению гостями и без обострения.

Но всё равно забили. Очеретько выиграл силовую борьбу у Тейшейры в своей штрафной, однако к нейтральному мячу успел позже француза, наступив тому на ногу. Кудрик сначала подождал, куда Нгенг будет бить с 11 метров, и только потом среагировал.

После второго гола в матче на поле не изменилось ничего. Мариупольцы остались сидеть на своей половине и ждать, когда атаки будут идти на их ворота. Убегать в контратаки хозяева не собирались, а у своих ворот регулярно допускали индивидуальные ошибки. У Таллеса до перерыва было две возможности вывести дончан вперёд, но однажды его выстрел под перекладину вытащил Кудрик, а ещё раз сам форвард пробил практически во вратаря. Не менее топовый шанс был и у Пасича: он с правой части штрафной пробил в перекладину.

После перерыва "Олимпик" продолжил создавать моменты и своей реализацией показывать разницу между командами верхней и нижней частями таблицы. Нкенг при выходе один на один голкипера переиграл, но Кудрика подстраховал Быков и из пустых ворот мяч выбил. Затем уже Каргбо практически без сопротивления со стороны защиты головой не замкнул простую подачу с углового с пары метров.

"Мариуполь" на это ответил только раз, да и то усилиями Кичака. Вратарь дончан поскользнулся в своей штрафной и подарил приазовцам мяч. Быструю атаку завершал ударом метров с двадцати под перекладину Меличенко - Кичак реабилитировался за досадную оплошность и с угрозой справился.

"Мариуполь" по психологической подготовке провёл один из худших матчей в нынешнем сезоне. Такое ощущение, что команда ментально была настроена проигрывать сегодня. Другое дело, что "Олимпик", как оказалось, забивать не умеет. Впрочем, лёд и в этом аспекте тронулся: в ворота "Колоса" один гол неделю назад отправили, но всё равно проиграли. А сейчас при одном забитом даже зацепились за ничеечку и впервые в 2021 году не проиграли в официальном матче.

Харьков. ОСК "Металлист"

Главный арбитр: Виктор Копиевский (Кропивницкий)

Ассистенты: Ярослав Трехлиб (Днепр), Владимир Жарый (Павлоград)

ФК Мариуполь - Олимпик 1:1

Голы: Андрей Кулаков 5 - Тадеус Нкенг 26 (пен.)

ФК Мариуполь: Олег Кудрик, Алексей Быков, Сергей Чоботенко, Дмитрий Топалов (Кирилл Меличенко 83), Дмитрий Мишнёв, Олег Очеретько (Максим Чех 46), Артём Бондаренко (Сергей Горбунов 68), Вячеслав Танковский (Алексей Кащук 88), Андрей Кулаков, Петр Стасюк, Игорь Кирюханцев

Олимпик: Артём Кичак, Иссиар Драме , Иван Зотько, Тадеус Нкенг (Тарас Завийский 90), Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Таллес Бренер, Ибрагим Каргбо, Евгений Пасич, Орест Лебеденко, Сергей Политыло

Предупреждения: Андрей Кулаков 63 - Иссиар Драме 47, Руслан Бабенко 56