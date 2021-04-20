Гвардиола без достижений. Роберто Де Дзерби способен принести Шахтеру все. Кроме побед

В случае исключения участников новой Суперлиги "Шахтёр" поднимется в рейтинге клубов УЕФА на восьмое место. То есть, теоретически, стоит четвертьфинала Лиги Чемпионов. Правда, после такого сезона дончан работать над оправданием рейтинга придётся очень много. Придётся очень много менять. Прежде всего - главного тренера. Ныне на слуху имя Роберто Де Дзерби. Более того, авторитетный итальянский журналист Николо Скира заявил о лоббировании этой кандидатуры самим Дарио Срной. Попробуем же объяснить, о ком речь и что он может и не может принести "Шахтёру".

Новый Гвардиола

В последние годы Серия А идёт по пути яркого футбола, атаки, голов. По яркости её с полным правом можно назвать первой лигой Европы. Среди лиг Топ-7 в нынешнем сезоне она лучшая по среднему числу голов за матч - 3.04. Да, выше и Бундеслиги, и даже голландской и португальской лиг. В предыдущем сезоне показатель был точно тот же - 3.04. Традиционный итальянский кальчо исчез. Исчезли и его тренеры, тренеры предыдущих поколений. Обороняться не умеет никто. А клубы ищут молодых наставников, ставящих атакующий футбол, футбол с обилием опасных моментов и голов.

В когорте таких наставников 41-летний Де Дзерби считается одним из двух-трёх самых талантливых, если не самым. Его репутация как тактического гуру атаки значительно превысила его достижения, на подробные тактические разборы игры его "Сассуоло" натыкаешься гораздо чаще, чем на разборы любой другой итальянской команды. Кроме, возможно, "Аталанты". "Сассуоло" и называют новой "Аталантой", командой, способной утирать нос грандам, способной заставлять Андреа Аньелли втыкать нож в спину УЕФА и бежать сломя голову в Суперлигу, где проигрывать не так позорно.

Хосеп Гвардиола говорил о матчах против "Аталанты" как о походах к дантисту. О "Сассуоло" наставник "Манчестер Сити" высказался не так красочно, но не менее значимо: "Когда я вижу игру "Сассуоло", я почёрпываю для себя немало идей". Огромный комплимент в адрес молодого тренера.

Более того - год назад Де Дзерби даже называли кандидатом на пост наставника "Барселоны". Вряд ли эта кандидатура была серьёзной, но серьёзна причина таких заявлений и идей. Можно смело заявить, что именно Роберто сегодня ближе всех по стилю к Гвардиоле, к "Барсе" времён Пепа.

Прямой

Этот наставник всегда прямой и наглый, уверенный у себе. Он говорит честно. "Мы всё равно проиграем грандам в большинстве случаев. Мы хотим выбирать, каким путём проиграть". При этом умеет смотреть на себя и свою команду критически. Когда она побеждала осенью и шла в зоне Лиги Чемпионов, а все говорили о новой "Аталанте", он кричал в каждый микрофон после каждого матча: "Прекратите смотреть лишь на результаты! Мы играем плохо, нам везёт, нас не наказывают. Нужно просыпаться!" И оказался прав. Вскоре его команда выдала серию из одной победы в десяти матчах.

Он не ищет отмазок, умеет настроить команду. Не боится отдать капитанскую повязку 21-летнему воспитаннику клуба Распадори. При потерях почти всех лидеров перед выездом к "Наполи" он не собирался сдаваться. "Я сегодня говорил с командой и сказал, что вижу сильный стартовый состав, который может выиграть в Неаполе. Они посмотрели на меня и не поверили, что я верю собственным словам. Я был вынужден остановиться и объяснить им, что я не просто сотрясаю воздух, а говорю им правду, в которую верю". Результат? 2:0 в пользу "Сассуоло" с героической обороной.

Перед матчем с "Ромой" он решил изолировать вернувшихся из сборной игроков на фоне цепи заражений там, хотя все сборники "нероверди" сдали отрицательные тесты на коронавирус. "Мы должны действовать по совести и быть осторожными. Даже вчера в Италии было много смертей. И без этих игроков я вижу стартовый состав, достойный "Сассуоло". Результат? 2:2, причём "Рома" явно отскочила. И сейчас, когда чувствует кризис жанра, он не скрывает. "Восьмое место - слишком мало. Игроки должны хотеть побеждать всегда, искать большие победы. Возможно, другой тренер привьёт им это".

Коротко и ярко

Команда Де Дзерби ныне первая в Серии А по процентам владения мячом. Причём с отрывом в 1.9 от ближайшего преследователя. В недавних матчах против "Интера" и "Ромы" она владела мячом 69-70 процентов времени. А тренеры соперников обречённо заявляли, что так приходится играть против неё и выбора нет. Она вторая по процентам точных передач и дриблингу. Пятеро её игроков в Топ-10 лиги по точности передач. Четверо - в Топ-10 по среднему числу передач за матч. Причём и там, и там - двое первых. При этом по прострелам/навесам с флангов, длинным пасам она 19-ая в лиге.

Де Дзерби прежде всего желает видеть розыгрыш от обороны через короткий пас. Других вариантов он не признаёт. В этом помогают и вратарь, который должен отлично играть ногами, и крайние защитники, которые не сразу идут вперёд, и два опорника. Все участвуют в розыгрыше. После же преодоления первой линии прессинга соперника следует ускорение, опорники и крайние защитники быстро выдвигаются вперёд и пытаются прорваться с помощью короткого паса либо дриблинга. А вингеры смещаются в центр. Также центрфорвард отходит назад. Всё это создаёт скопление игроков в центре.

Такое скопление позволяет разыгрывать треугольники короткого паса, таким образом удерживать мяч и строить атаки. При потере же мяча сразу же следует агрессивный прессинг с целью отобрать. Причём интересно, что Де Дзерби вовсе не зацикливается на одной схеме. Его главная - 4-2-3-1. Но он признаёт и 4-3-3, и 3-4-1-2, и 3-4-3. При этом стиль всегда тот же и легко узнаваем. Изменять ему Роберто не собирается. Даже когда игроки привозят голы потерями мяча возле своей штрафной. "Я даже рад, что мы так пропустили. Короткий розыгрыш в долгосрочной перспективе принесёт плоды".

Без результатов

Стиль Де Дзерби позволяет "Сассуоло" попить немало крови у грандов, играющих в открытый футбол. За последний год матчи и против "Интера", и против "Ювентуса", и против "Наполи" заканчивались со счётом 3:3, было и 2:2 против "Юве" и "Ромы", и 3:4 против "Интера". Причём по разным сценариям. Как с мощным началом, из-за чего грандам пришлось выгрызать в концовке, так и с успешными выгрызаниями самого "Сассуоло". В матчах против своего главного конкурента в борьбе за восьмое место за последние два года - "Вероны" - было и 3:3, и 3:2. Все эти матчи стали украшением лиги.

Впрочем, финальный результат не очень хорош. В целом в матчах против Топ-7 в нынешнем сезоне на счету Де Дзерби одна победа, три ничьи и шесть поражений. За три года в "Сассуоло" - четыре победы, 12 ничьих и 22 поражения. Плохие или хорошие результаты - судить вам. Но точно ясно, что такого хайпа вокруг Де Дзерби они не заслуживают. В целом у него в карьере против грандов счёт по победам 1:7 (против "Аталанты"), 1:6 ("Наполи"), 1:5 ("Милан" и "Лацио"). Его команды слишком часто играли очень хорошо, но упускали результат самым наивным, инфантильным образом.

Каким именно образом? С контратак, стандартных положений. Против "стандартов" команда защищается просто отвратительно. Розыгрыш мяча у своих ворот часто приводит к фатальным обрезкам. Настолько, что все удивляются, когда центральные защитники Марлон и Кирикеш обходятся без них. При том, что по общему проценту передач они в лидерах лиги. Атака большими силами приводит к оголению обороны и лёгким контратакам для соперника. По пропущенным голам она 13-ая (как и в сезоне 2019/20), ударам - 15-ая. По отборам мяча, перехватам, фолам - ещё ниже. Она просто не обороняется.

Также "Сассуоло" не реализует собственные убойные моменты. Учитывая проценты владения мячом и нахождения на трети поля соперника, эффективность команды крайне низка. По голам и ударам по воротам она лишь седьмая, по ударам в створ - девятая. Скопление в центре не позволяет растягивать соперника на флангах, что чревато против более слабых. Отход центрфорварда назад и постоянное желание вингеров и "десятки" смещаться на дриблинге и пробивать с 17-20 метров сводит присутствие в штрафной до минимума. Увлечение дриблингом сбивает командную игру в атаке.

Без серий

Такие проблемы мешают выдать серии. "Сассуоло" начал сезон 16-ю забитыми в пяти матчах. А затем забил лишь семь в восьми. За последние два года у него были разные серии из лишь одной победы в десяти и девяти матчах. Серии побед? За три года в "Сассуоло" была одна из четырёх, две из трёх и три из двух. ВСЁ! Даже полудохлый аутсайдер "Фиорентина" за это время набрала больше серий из двух побед. Что насчёт игры на вылет? В Еврокубках Де Дзерби ещё не тренировал. А в Кубке Италии с "Сассуоло" вылетал дома от "Перуджи" и СПАЛ из Серии Б. Причём по делу, играя плохо.

Оттого и результаты. 11-ое место в лиге в первом сезоне. Абсолютно то же, что и у его предшественника Джузеппе Якини, уволенного за слишком оборонительную игру. Затем восьмое. И ныне вновь восьмое. Первое среди остальных, сразу после Топ-7. Неплохо. Но когда "Фиорентина", "Кальяри", "Сампдория", "Торино" развалены, а твой главный соперник - новичок лиги - достижение не такое уж и значительное. В сезоне 2019/20 "Сассуоло" набрал 51 очко. Это наихудшее достижение какой-либо восьмой команды лиги за 12 лет. Что показывает "высокий" уровень борьбы за это место.

Почему я всё говорю о "Сассуоло", а не о других его клубах? Да потому что там и вовсе ничего, кроме пиара вокруг яркой игры, не было. С "Фоджей" он проиграл выход из Серии С унылой "Пизе" Дженнаро Гаттузо. Из "Палермо" был уволен после семи поражений подряд в Серии А. А "Беневенто" при нём установил антирекорд этой самой лиги - 14 первых матчей сезона с нулём очков. Правда, следует заявить, что в обоих клубах всё развалили до него. В "Беневенто" он участвовал лишь в пяти из 14-ти туров позора, а затем даже набрал 21 очко. Вновь с комплиментами яркой смелой игре. Но обе команды в итоге вылетели.

Вопросы без ответов

Итак, что может такой тренер принести "Шахтёру"? Честность и прямоту, умение адекватно оценивать свои результаты, игру и возможности. Такого дончанам катастрофически не хватает. Он не будет мямлить, будет говорить всё, как есть. Также он любит воспитывать молодёжь. "Сассуоло" - одна из самых молодых команд лиги. Его стиль очень похож на стиль "Шахтёра" - розыгрыши от обороны через короткий пас, владение мячом, дриблинг, смещение вингеров в центр. При этом он желает играть намного быстрее, чем Луиш Каштру, не перекатывать мяч поперёк поля, а сразу же двигать его вперёд.

Он также может довести до ума отдельных игроков. Особенно кризисных. Ведь он специалист по реанимации. Жереми Бога, Джуричич, Кирикеш до него, казалось, уже не поднимутся. Доменико Берарди с ним нашёл второе дыхание и стал одной из звёзд сборной Италии. Стал звездой сборной и Мануэль Локателли, о продаже которого "Милан" сейчас жестоко жалеет. Найденные где попало Мулдур, Кирьякопулос, Бурабия, Демираль стали известными игроками (последний сейчас играет за "Ювентус"), при нём ранее запасной Стефано Сенси попал в сборную и в "Интер".

Впрочем, вопросов больше, чем ответов. Сможет ли Анатолий Трубин начинать атаки? Сможет ли Тарас Степаненко стать Локателли, не только классно играющим в отборе, но и одним из лучших в Серии А по вертикальным передачам и прорывам в треть поля соперника? Удастся ли ему вывести из летаргии Марлоса и Мораеса, которым при его интенсивном футболе будет очень сложно? Что с бразильцами? В "Сассуоло" настоящий интернационал - французы, словак, немцы, грек, турки, румын, африканцы. Но бразильцев всего двое. И оба не вчера с Копакабаны, как любит "Шахтёр", а давно в Европе.

И главное - сможет ли он привить дончанам менталитет победителей, в неспособности привить который уже расписался в "Сассуоло"? Сможет ли выдать серии побед, которые и близко не выдавал никогда в карьере? Сможет ли не проигрывать перуджам, спалам и агробизнесам в Кубке Украины? Сможет ли не только устраивать весёлые перестрелки с сильными командами, но и реально проходить их в итоге? Сумеет ли вырасти, повзрослеть и понять, что в футболе важна гибкость, умение реагировать и меняться по ходу, варьировать, что одного шаблона, одного Плана А мало?

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