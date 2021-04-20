Шахтер под руководством Каштру начал подготовку к матчу с Александрией

После поражения от "Динамо" (0:1) " Шахтер " вернулся к тренировкам и начал подготовку к матчу с "Александрией".

Во вторник, 20 апреля команда провела полуторачасовую тренировку в Святошино.

После разминки команда Луиша Каштру занималась игровыми упражнениями с акцентом на контроле мяча на ограниченных участках, а также отрабатывала комбинации с ударами по воротам. Завершилась тренировка двусторонкой на полполя.

Восстановление травмированных проходит в штатном режиме. Исмаили, Максим Малышев и Алан Патрик выполняли индивидуальную программу под наблюдением физиотерапевтов и докторов, а Евгений Коноплянка работал вне поля.

Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в это воскресенье, 25 апреля, на выезде с "Александрией".