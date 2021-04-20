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Шахтер под руководством Каштру начал подготовку к матчу с Александрией

Премьер-лига
(1 голосов)

Горняки начали подготовку к матчу с Александрией

Шахтер под руководством Каштру начал подготовку к матчу с Александрией

shakhtar.com

Новина українською

После поражения от "Динамо" (0:1) "Шахтер" вернулся к тренировкам и начал подготовку к матчу с "Александрией".

Во вторник, 20 апреля команда провела полуторачасовую тренировку в Святошино.

После разминки команда Луиша Каштру занималась игровыми упражнениями с акцентом на контроле мяча на ограниченных участках, а также отрабатывала комбинации с ударами по воротам. Завершилась тренировка двусторонкой на полполя.

Восстановление травмированных проходит в штатном режиме. Исмаили, Максим Малышев и Алан Патрик выполняли индивидуальную программу под наблюдением физиотерапевтов и докторов, а Евгений Коноплянка работал вне поля.

Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в это воскресенье, 25 апреля, на выезде с "Александрией".

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В статье: Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (5)
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Olegyurchak (Хмельницький )
20.04.2021 в 22:59
Игровыми испражнениями они сейчас занимаются.
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+4
0
download1 (huyersk)
20.04.2021 в 22:46
Маріуполь подолано! На черзі грозна Олександрія! Дивіться проморолик на шахтар ТВ, Палкін одобряє!
Ответить
0
0
aleks68
20.04.2021 в 22:55
идиот прикрой ...бало
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0
-9
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.04.2021 в 22:46
Без адмін ресурсу й підкупу смоктар був би 4 им.
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+3
-2
aleks68
20.04.2021 в 22:54
всё гавкаешь падаль.посмотрим где окажется твоё динамо с продажным румыном.в этом сезоне повезло.ошибки каштру и палкина сделали киевлян чемпионами.продолжай лизать суркису получишь миску похлёбки от своего хозяина.чмоктать будешь именно ты со своим динамо.тупая гнида
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+2
-10


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