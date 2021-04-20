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Шахтер под руководством Каштру начал подготовку к матчу с Александрией
Горняки начали подготовку к матчу с Александрией
shakhtar.com
После поражения от "Динамо" (0:1) "
Во вторник, 20 апреля команда провела полуторачасовую тренировку в Святошино.
После разминки команда Луиша Каштру занималась игровыми упражнениями с акцентом на контроле мяча на ограниченных участках, а также отрабатывала комбинации с ударами по воротам. Завершилась тренировка двусторонкой на полполя.
Восстановление травмированных проходит в штатном режиме. Исмаили, Максим Малышев и Алан Патрик выполняли индивидуальную программу под наблюдением физиотерапевтов и докторов, а Евгений Коноплянка работал вне поля.
Напомним, что следующий матч "Шахтер" проведет в это воскресенье, 25 апреля, на выезде с "Александрией".
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