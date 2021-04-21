Все-таки дебош? В Колосе отреагировали на новость о поведении футболистов первой команды в поезде

Руководство "Колоса" выступило с заявлением, касательно материала, который был опубликован на Obozrevatel.сom о противоправном поведении футболистов команды.

"19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием "Футболисты "Колоса"устроили дебош в поезде", которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.

Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не смогла обратиться в Клуб за комментариями, но не обошла упрекнуть в отсутствии реакции с нашей стороны.

Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзализныци или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало.

Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации нет.

Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум.

При этом, ФК "Колос" осуждает любую противоправную и аморальное поведение невзирая на личности и выступает против подобных действий.

В то же время, мы убеждены, что "восстановление справедливости" за счет порождения другой несправедливости также аморальным.

Также, пользуясь случаем хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями", — сказано в сообщении.