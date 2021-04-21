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Все-таки дебош? В Колосе отреагировали на новость о поведении футболистов первой команды в поезде

Премьер-лига
(3 голосов)

Клуб считает такое поведение аморальным со стороны СМИ

Все-таки дебош? В Колосе отреагировали на новость о поведении футболистов первой команды в поезде

Фото: ФК Колос

Новина українською

Руководство "Колоса" выступило с заявлением, касательно материала, который был опубликован на Obozrevatel.сom о противоправном поведении футболистов команды.

"19 апреля на сайте Obozrevatel.сom опубликована статья под названием "Футболисты "Колоса"устроили дебош в поезде", которая была быстро подхвачена и распространена другими электронными СМИ.

Бросается в глаза уровень профессионального подхода работника данного интернет-портала (Мария Шевчук), которая для объективного освещения информации не смогла обратиться в Клуб за комментариями, но не обошла упрекнуть в отсутствии реакции с нашей стороны.

Официально заявляем, что никаких обращений, в том числе от правоохранительных органов, журналистов, СМИ, Укрзализныци или других участников данной ситуации на момент выхода вышеупомянутой статьи к нам не поступало.

Кроме того, автором статьи были использованы и распространены изображения и персональные данные других футболистов, которые никакого отношения к данной ситуации нет.

Считаем, что такой подход профессионального журналиста к освещению столь резонансной информации является недопустимым и в связи с этим не намерены комментировать данную ситуацию постфактум.

При этом, ФК "Колос" осуждает любую противоправную и аморальное поведение невзирая на личности и выступает против подобных действий.

В то же время, мы убеждены, что "восстановление справедливости" за счет порождения другой несправедливости также аморальным.

Также, пользуясь случаем хотим извиниться перед своими болельщиками за то, что те вынуждены наблюдать за подобными ситуациями", — сказано в сообщении.

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В статье: Колос (Ковалевка)
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Источник:
ФК Колос

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Комментарии (7)
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Stuntriding (Киев)
21.04.2021 в 09:39
Короче вывод....Девки заставили футболистов напиться, сняли с них штаны, сломали сами двери и всю ночь тарабанили в стену, не давая футболистам спатьПри этом футболисты пожаловались проводнице, нач. Поезда и вызвали ментов. Ау, руководство колоса, вы реально думаете, что умнее всех?!Колхозные футболеры почувствовали себя звёздами?!?Клоуны пля!!!
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0
0
Глюк Львів (Лемберг)
21.04.2021 в 09:25
"Крім того, автором статті були використані та розповсюджені зображення і персональні дані інших футболістів, які жодного відношення до даної ситуації не мають.Вважаємо, що такий підхід професійного журналіста до висвітлення настільки резонансної інформації є недопустимим і у зв’язку з цим не маємо наміру коментувати дану ситуацію постфактум."Це типу як? Журналісти виклали фотки з сайту гравців, які не причому, чим поступили не професійно, тому ми залишаємо за собою право не коментувати цю ситуацію. Я б порадив Колосу найняти людину для написання прес-релізів, яка не лише футбол дивится, а хоча б книжки читає)
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
21.04.2021 в 09:20
Коротше "Ми за мир, а наш бронепоїзд... ТА ТО ТАКЕ" Невже не можна клубу оперативно розібратись та в "разі необхідності" хоч би вибачитись? Може я сліпий, але наїхали на журналістку та чиїсь "аморальну поведінку"... Так був хлопчик чи НІ!?
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+3
0
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Spokoyno (Киев)
21.04.2021 в 09:45
Чи "Врете ви всьо! Нас там не! То пасквіль папараці на наш славний клуб! Ми засуджуємо таку АМОРАЛЬНУ ПОВЕДІНКУ, тих хто патякає таке!"
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0
0
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simargl (Чернигов)
21.04.2021 в 09:16
Так был ли факт пьянки, дебоша, приставаний, сломанные двери, Лысенко в трусах или нет))??? За что ж тогда выгнали Селю, спокойного бытового пьяницу шедшего на рекорд)))????
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+4
0
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Динамiт (Василькiв)
21.04.2021 в 09:07
Оце "роботу" провiв Селезньов ! Розбестив "Колос" !
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+1
0
Litb@rski (Кёльн)
21.04.2021 в 09:20
Нет , то они Селю научили
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+2
0


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