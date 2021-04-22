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Определен лучший арбитр 22-го тура Favbet Лиги
Третье признание для опытного рефери
ФК Ворскла
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
Матчи 22-го тура УПЛ были довольно чистыми в плане судейства. Лучшим эксперты единогласно признали Евгения Арановского, который работал на поединке "Ворскла" - "Заря" (4:2), показал игрокам обеих команд шесть желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.
Для Евгения Арановского это третье подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й и 16-й туры), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й и 18-й туры), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й, 14-й и 21-й туры), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур), Дмитрий Кривушкин (15-й тур), Александр Дердо (17-й тур), Николай Балакин (19-й тур) и Виталий Романов (20-й тур).
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