Определен лучший арбитр 22-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

Матчи 22-го тура УПЛ были довольно чистыми в плане судейства. Лучшим эксперты единогласно признали Евгения Арановского, который работал на поединке "Ворскла" - "Заря" (4:2), показал игрокам обеих команд шесть желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.