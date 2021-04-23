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Экс-лидер Шахтера рассказал о желании стать агентом

Премьер-лига
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Виллиан - о том, чем планирует заниматься по окончанию карьеры

Экс-лидер Шахтера рассказал о желании стать агентом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-полузащитник и один из лидеров "Шахтера", а ныне игрок лондонского "Арсенала" Виллиан, рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры игрока.

"Я хочу стать агентом. Уже готовлюсь к этой профессии, начал работать над ней. Хочу этим заниматься, потому что люблю футбол и хочу оставаться в спорте. В футболе мне комфортно, но я не стремлюсь становиться менеджером или тренером. Я хочу быть чуть более свободным, но по-прежнему оставаться в футболе", - сказал Виллиан.

Напомним, что за "Шахтер" Виллиан играл с 2007 по 2013 года. Сейчас футболисту 32 года, а контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023-го.

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В статье: Виллиан Арсенал (Лондон) Шахтер (Донецк)
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Источник:
The Scottish Sun

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