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Экс-лидер Шахтера рассказал о желании стать агентом
Виллиан - о том, чем планирует заниматься по окончанию карьеры
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-полузащитник и один из лидеров "Шахтера", а ныне игрок лондонского "Арсенала" Виллиан, рассказал о том, чем планирует заниматься после завершения карьеры игрока.
"Я хочу стать агентом. Уже готовлюсь к этой профессии, начал работать над ней. Хочу этим заниматься, потому что люблю футбол и хочу оставаться в спорте. В футболе мне комфортно, но я не стремлюсь становиться менеджером или тренером. Я хочу быть чуть более свободным, но по-прежнему оставаться в футболе", - сказал Виллиан.
Напомним, что за "Шахтер" Виллиан играл с 2007 по 2013 года. Сейчас футболисту 32 года, а контракт с "Арсеналом" рассчитан до лета 2023-го.
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