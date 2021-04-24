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Ворскла не выдержала натиска. Колос - Ворскла 3:0 Видео голов и обзор матча

Премьер-лига
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча "Колос" - "Ворскла", 23-й тур УПЛ, 24.04.2021

Ворскла не выдержала натиска. Колос - Ворскла 3:0 Видео голов и обзор матча

koloskovalivka.com

Новина українською

Вашему вниманию обзор матча "Колос" - "Ворскла".

В 23-м туре УПЛ команда из Коваливки принимала клуб Юрия Максимова. Перед матчем у "Колоса" была серьезная потеря - из-за коронавируса не сыграл основной вратарь Евгений Волынец. Но это никаким образом не помешало команде победить полтавчан с крупным счетом. После спокойного первого тайма клуб из Киевской области решил взять игру в свои руки. Результатом этого стал гол Костышына. Уже на 66-й минуте удвоил преимущество Чурко, добив мяч после неудачного пенальти. Точку в матче поставил Евгений Смирный, который довел счет до разгромного.

Колос - Ворскла 3:0

Голы: Костышын (46), Чурко (66), Смирный (87)

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В статье: Колос (Ковалевка) Ворскла
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