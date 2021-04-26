Маркевич: Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, возглавляет Сассуоло, на этом – все

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич высказался о кризисе в " Шахтере ".

"Я бы не валил все на тренера. Давно шло к этому и началось с Фонсеки. Поэтому, незачем во всем обвинять Луиша Каштру.

Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, это тренер в Серии А. Возглавляет "Сассуоло". На этом – все.

Не хочу никого обидеть, но, в целом, такой уровень нашего чемпионата. Еще до начала можно определить чемпиона. Когда есть 4-5 команд, которые борются за чемпионство, все совсем иначе.

Поэтому, если не появится несколько хороших клубов, то будем продолжать угадывать, что чемпионами будут те или иные – "Динамо" или "Шахтер", – сказал Маркевич.