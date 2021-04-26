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Маркевич: Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, возглавляет Сассуоло, на этом – все

Премьер-лига
(1 голосов)

Мирон Богданович высказался о кризисе в Шахтере

Маркевич: Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, возглавляет Сассуоло, на этом – все

dynamo.kiev.ua

Новина українською

Глава Комитета сборных команд УАФ Мирон Mаркевич высказался о кризисе в "Шахтере".

"Я бы не валил все на тренера. Давно шло к этому и началось с Фонсеки. Поэтому, незачем во всем обвинять Луиша Каштру.

Не знаю, кто такой Де Дзерби. Да, это тренер в Серии А. Возглавляет "Сассуоло". На этом – все.

Не хочу никого обидеть, но, в целом, такой уровень нашего чемпионата. Еще до начала можно определить чемпиона. Когда есть 4-5 команд, которые борются за чемпионство, все совсем иначе.

Поэтому, если не появится несколько хороших клубов, то будем продолжать угадывать, что чемпионами будут те или иные – "Динамо" или "Шахтер", – сказал Маркевич.

Напомним, что после 23-го тура "Динамо" официально оформило чемпионство, а "Шахтеру" еще предстоит побороться с "Зарей" за второе место.

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В статье: Мирон Маркевич Шахтер (Донецк)
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Источник:
1927.kiev.ua

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