Львов - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Перенесенный поединок 18-го тура. "Львов" и "Рух" вовремя не сыграли из-за того, что "Арену-Львов" готовили к мартовским поединкам сборной, которые во Львове так и не состоялись.

На этот раз ничто не помешает проведению дерби на одном из лучших стадионов Украины. "Львов" и "Рух" – бойцы за выживание, хотя очки нужнее подопечным Федыка. Ведь они опережают зону вылета лишь на два балла, тогда как "Львов" оторвался на шесть очков от последнего места.

Матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух" состоится 28.04.2021 в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча – телеканал "Футбол 1". Онлайн текстовая прямая трансляция поединка – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.

Также прямую видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть в Интернете на платформах, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3". Это, в частности, OТТ-сервисы OLL.TV, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и другие.