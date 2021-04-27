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Львов - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Львов - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - УПЛ / Автор невідомий
Перенесенный поединок 18-го тура. "Львов" и "Рух" вовремя не сыграли из-за того, что "Арену-Львов" готовили к мартовским поединкам сборной, которые во Львове так и не состоялись.
На этот раз ничто не помешает проведению дерби на одном из лучших стадионов Украины. "Львов" и "Рух" – бойцы за выживание, хотя очки нужнее подопечным Федыка. Ведь они опережают зону вылета лишь на два балла, тогда как "Львов" оторвался на шесть очков от последнего места.
Матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух" состоится 28.04.2021 в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча – телеканал "Футбол 1". Онлайн текстовая прямая трансляция поединка – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.
Также прямую видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть в Интернете на платформах, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3". Это, в частности, OТТ-сервисы OLL.TV, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и другие.
- Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
- Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
- Найдите иконку и нажмите на неё.
- Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.
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