  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Львов - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Львов - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Львов - Рух: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 28.04.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол

Львов - Рух. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото - УПЛ / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

Перенесенный поединок 18-го тура. "Львов" и "Рух" вовремя не сыграли из-за того, что "Арену-Львов" готовили к мартовским поединкам сборной, которые во Львове так и не состоялись.

На этот раз ничто не помешает проведению дерби на одном из лучших стадионов Украины. "Львов" и "Рух" – бойцы за выживание, хотя очки нужнее подопечным Федыка. Ведь они опережают зону вылета лишь на два балла, тогда как "Львов" оторвался на шесть очков от последнего места.

Матч 18-го тура УПЛ "Львов" - "Рух" состоится 28.04.2021 в 19:00. Прямая онлайн видеотрансляция матча – телеканал "Футбол 1". Онлайн текстовая прямая трансляция поединка – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – в разделе "Украинская Премьер - лига" >>>.

Также прямую видеотрансляцию поединка можно будет посмотреть в Интернете на платформах, которые сотрудничают с телеканалами "Футбол 1/2/3". Это, в частности, OТТ-сервисы OLL.TV, sweet.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ, Воля ТВ и другие.

Смотреть матч онлайн
00:00/90:00
Как смотреть видеотрансляцию на 1xBet?
  1. Войдите или зарегистрируйтесь (бесплатно).
  2. Перейдите в раздел Live и выберете интересующий вас матч.
  3. Найдите иконку и нажмите на неё.
  4. Смотрите бесплатную онлайн трансляцию матча и делайте лайв ставки.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Львов Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...