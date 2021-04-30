В УАФ оправдали решение арбитра удалить вратаря Зари в матче с Олимпиком

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола пояснил игровой эпизод перенесенного матча 10-го тура украинской Премьер-лиги "Олимпик" - "Заря".

30 минута. Во время единоборства, которое граничило с чрезмерной силой, за мяч между Каргбо и Василем неподалеку от границ его штрафной произошло жесткое столкновение с физическим контактом между игроками, что привело к падению обоих игроков.

Арбитр остановил игру, зафиксировав первоочередное нарушение Каргбо - "вне игры", и назначил свободный удар.

Защита игроков от опасных действий соперника является главной составляющей арбитража футбольных матчей.

Подобные игровые ситуации во время проведения матчей встречаются недостаточно часто и требуют от арбитров максимальной концентрации внимания, "ожидания неожиданного" и строгой оценки таких действий игроков, которые ведут единоборства за мяч и несут в себе угрозу безопасности соперника в любой части футбольного поля.

Во время игры головой в мяч именно вратарь подвергал себя опасности, но после игры в мяч за счет высокой интенсивности и неконтролируемых собственных действий он допустил опасного физического контакта с Каргбо, что привело к нанесению последнем очень тяжелой травмы (перелома ноги).

Полевым арбитрам было трудно мгновенно оценить опасность действий Василя, акцентировав собственное внимание на игре вратаря в мяч, но ВАР (VAR) имел очевидные видеодоказательства того, что именно произошло на поле.

Поэтому, в соответствии с Протоколом ВАР, он рекомендовал полевом арбитру просмотр этого эпизода на поле ​​для более качественной оценки и принятия окончательного решения.

Назначение свободного удара (первичное нарушение "вне игры") в пользу ФК "Заря" и вынесения красной карточки (серьезное игровое нарушение) Василю за борьбу за мяч с созданием опасности для (здоровье) соперника есть правильным решением, соответствует требованиям духа игры и п. 3 (стр. 112) правила 12", – сказано в объяснении УАФ.

На видео с 2:21

Отметим, что арбитром матча был Николай Балакин.



