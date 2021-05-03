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Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле

Премьер-лига
(2 голосов)

Болельщики выбрали лучшего

Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле

twitter.com/dynamokyiv

Новина українською

Киевское "Динамо" подвело итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля.

В итоговом голосовании приняли участие более четырех тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество голосов - 31% - за Виталия Миколенко.

Топ-5 игроков "Динамо" в апреле по версии болельщиков:

1. Виталий Миколенко - 31%

2-3. Сергей Сидорчук - 21%

2-3. Виктор Цыганков - 21%

4. Жерсон Родригес - 16%

5. Александр Андриевский - 11%

Отметим, что в апреле Миколенко принял участие во всех пяти матчах своей команды, в которых забил 1 гол.

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В статье: Динамо (Киев) Виталий Миколенко
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Источник:
ФК Динамо

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