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Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле
Болельщики выбрали лучшего
twitter.com/dynamokyiv
Киевское "
В итоговом голосовании приняли участие более четырех тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество голосов - 31% - за Виталия Миколенко.
Топ-5 игроков "Динамо" в апреле по версии болельщиков:
1. Виталий Миколенко - 31%
2-3. Сергей Сидорчук - 21%
2-3. Виктор Цыганков - 21%
4. Жерсон Родригес - 16%
5. Александр Андриевский - 11%
Отметим, что в апреле Миколенко принял участие во всех пяти матчах своей команды, в которых забил 1 гол.
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