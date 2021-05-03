Динамо назвало лучшего игрока команды в апреле

Киевское " Динамо " подвело итоги голосования за лучшего игрока команды по итогам апреля.

В итоговом голосовании приняли участие более четырех тысяч респондентов, отдавших наибольшее количество голосов - 31% - за Виталия Миколенко.

Топ-5 игроков "Динамо" в апреле по версии болельщиков:

1. Виталий Миколенко - 31%

2-3. Сергей Сидорчук - 21%

2-3. Виктор Цыганков - 21%

4. Жерсон Родригес - 16%

5. Александр Андриевский - 11%

Отметим, что в апреле Миколенко принял участие во всех пяти матчах своей команды, в которых забил 1 гол.