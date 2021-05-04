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Шахтер готовится к финишу УПЛ, один из бразильцев занимается индивидуально

Премьер-лига
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"Горняки" встретятся с "Минаем" и "Ингульцом"

Шахтер готовится к финишу УПЛ, один из бразильцев занимается индивидуально

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Сезон-2020/21 выходит на финишную прямую.

На этой неделе "горнякам" предстоит провести 2 матча на НСК "Олимпийский" – с "Минаем" (четверг, 6 мая) и "Ингульцом" (воскресенье, 9 мая). Собственно, играми с дебютантами УПЛ для команды и завершится этот сезон.

4 мая "Шахтер" по стандартной программе провел тренировку на поле спорткомплекса "Святошин". Длилась она в общей сложности полтора часа: 20 минут заняла разминка, 10 минут – квадраты, а затем футболисты сконцентрировались на разных видах двусторонок (на двое, на трое ворот, на ограниченных участках и так далее) и тактической работе.

С первой командой сегодня занимался 17-летний Роман Савченко, центральный защитник "Шахтера" U19. А продолжающие восстановление Максим Малышев и Исмаили тренировались по индивидуальной программе.

Напомним, что матч 25-го тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" состоится на НСК "Олимпийский" в Киеве 6 мая в 19:00. Поединок пройдет со зрителями.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
ФК Шахтер Донецк

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