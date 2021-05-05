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УПЛ. Днепр-1 - Заря 0:1. Третье место уже в кармане

Премьер-лига
(1 голосов)

Но еще может быть второе - если его подарит Шахтер

УПЛ. Днепр-1 - Заря 0:1. Третье место уже в кармане

Фото - УПЛ / Автор - неизвестен

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

"Заре" нужен был один балл, чтобы закрыть вопрос относительно третьего места. Однако "Днепр-1", у которого не осталось турнирных задач, не собирался отдавать очки просто так. Днепряне играли не оптимальным составом, поскольку перед игрой из обоймы выпал Марио Чуже. Зато вернулся в основу Пихалёнок, который выбывал на некоторое время из-за аппендицита.

"Заре" не мог помочь дисквалифицированный Александр Гладкий. Несмотря на это, Виктор Скрипник не нашел места в основе для иранцев Шахаба и Аллахяра. В центре защиты рядом с Вернидубом действовал Иванисеня. Скрипник может позволить себе использовать этого футболиста на позиции стоппера. Ведь опорную зону надежно прикрывает Назарина.

Первый тайм прошел в довольно быстром темпе. С большим количеством моментов. "Днепр-1" начал агрессивно, но впоследствии подтянулась и "Заря". Луганчане играли значительно лучше, чем несколько дней назад против "Миная". Наверноре, для команды Скрипника важен раздражитель.

"Дразнить" "Днепр-1" начал ударом Пихалёнка после сбрасывания от партнера – Мацапура, который второй раз подряд появился в основе, справился с задачей. Ответ не заставил себя ждать. Кочергин бил с убойной позиции, но традиционно для себя запустил мяч над перекладиной.

Это не был футбол на встречных курсах в прямом смысле этой фразы, но моменты возникали возле тех и иных ворот. И это радовало. Довбик агрессивно прострелил с фланга, но Дубинчак махнул ногой мимо мяча. Активный Пихалёнок снова нашел возможность для удара, а подытожил старания днепрян в первом тайме Сергей Булеца ударом со штрафного. Финальный отрезок первой 45-минутки остался за хозяевами.

Второй тайм был немного медленнее. Но, как и первый, с моментами. Темп задал удар Сватка, аргументом от днепрян был и выстрел Довбика. Но "Заря" не отставала, впрочем, Кочергину и Иванисени не хватало точности. Дмитрий, в частности, пробил в штангу.

Гол назревал, но сначала назрело удаление. Даниил Игнатенко неоправданно грубо в центре поля сыграл против Жуниора Рейса, за что сначала был наказан желтой карточкой. Но решение арбитра Кривушкина подкорректировал просмотр видеоповтора – прямая красная. "Колос" в параллельной игре побеждал "Александрию", поэтому "Заре" нельзя было проигрывать свой поединок. Удаление в составе соперника изрядно облегчило задачу.

"Днепр-1" уже атаковал мало, а у своих ворот не смог сыграть безошибочно, хотя и давление "Зари" нельзя назвать мощным. Индивидуальную ошибку допустил Тейлор, когда заплел ноги быстрому Назарине. Справедливый пенальти реализовал Юрченко, подтвердив правило, согласно которому "Заря" не уступает "Днепру-1" (две победы и ничья в трех предыдущих официальных матчах).

Вместе с этой победой "Заря" добывает минимум третью позицию и право сыграть в Лиге Европы (если "Шахтер" не подарит луганчанам Лигу чемпионов). Не в групповом этапе, но без угрозы остаться без еврокубков вообще. Луганчане сыграют в раунде плей-офф отбора второго по престижности клубного турнира УЕФА, и если проиграют там, то понизятся в групповой этап Лиги конференций. "Днепр-1", в свою очередь, будет пытаться попасть туда в следующем сезоне.

Перспективы у этой команды есть.

Днепр. Стадион "Днепр-Арена"
Главный арбитр: Дмитрий Кривушкин (Харьков)
Ассистенты: Евгений Петраков (Киев), Сергей Приступа (Киев)
СК "Днепр-1" - "Заря" 0:1
Гол: Владлен Юрченко 79 (пен.)

СК "Днепр-1": Валерий Юрчук, Владимир Адамюк (Андрей Цуриков 83), Артем Довбик, Сергей Булеца (Билл 85), Лукас Тейлор, Франциско Ди Франко, Дуглас Силва, Владислав Дубинчак, Александр Сваток, Александр Пихалёнок, Даниил Игнатенко

"Заря": Дмитрий Мацапура, Жуниор Рейс, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Виталий Вернидуб, Дмитрий Иванисеня (Ловро Цвек 83), Владислав Кабаев, Егор Назарина, Артём Громов (Аллахяр 74), Денис Фаворов, Владлен Юрченко

Предупреждения: Владислав Дубинчак 13, Дуглас Силва 45+1, Франциско Ди Франко 86, Лукас Тейлор 90+1 - Дмитрий Иванисеня 40, Виталий Вернидуб 44, Аллахяр 85
Удаление: Даниил Игнатенко 69

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В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
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Комментарии (8)
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Саня Лиман (Днепр)
05.05.2021 в 21:50
Днепр1 никакой.Рано ему ещё в Европу.Даже против ослабленной Зари бледно выглядят.
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11metrov (Dnepr)
05.05.2021 в 21:36
Пеналь - чистый, никто не спорит. Но, прямой красной там и не пахло!!! Что будет делать зорька в Европе с такой игрой? Понижать коэффициент Украины? В их игре ни ума, нм смысла!
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0
0
Konomist@mail.ru (Запорожье)
05.05.2021 в 21:08
Упустил один момент, со следующего сезона, с появлением Лиги конференций, Украина теряет право на прямую путёвку в Лигу Европы?
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0
0
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
05.05.2021 в 21:07
Заря - на закате!
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0
-3
Виктор Валерьевич (Луганск)
05.05.2021 в 20:55
Такое... Красная явно была лишней. Заре решили утешительный приз арбитры выписать? Днепру респект за fair play.
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+1
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Viktor Ivanjvich
05.05.2021 в 20:58
РЕДКО ТАКОЕ БЫВАЕЕТ- особенно в УПЛ- могут наоборот-вильян(Ш), кравченко.(тогда в ворксле играл)....для них вэпизодах не было fair play-просто забивали ГОЛЫ
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Viktor Ivanjvich
05.05.2021 в 20:54
кто бы что не говорил- ПЕНАЛЬТИ чистейший. Удаление? там шла прямая нога сначала-игнатенко не попал в ногу а потом просто ударил второй раз мяча и близко небыло. ЗАРЯ во втором тайме смотрелась намного ЛУЧШЕ даже до удаления.
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balamyt (Boston)
05.05.2021 в 20:53
Ну кто бы. Сомневался. ?
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