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Борячук: Рух воспользовался ошибками Олимпика сполна
Первый тайм решил судьбу встречи
Фото: ФК Рух
Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук прокомментировал победу над "Олимпиком" (3:0) в 25-м туре УПЛ.
"Понемногу набираю свою форму. Всегда стараюсь играть как можно лучше и помогать команде. Нужно продолжать и дальше в таком духе. Должны побеждать и получать очки.
Мы были настроены на игру. Понимали, что нас ждет непростой матч, поэтому с первых минут начали прессинговать соперника и выбегали в контратаки. Игроки "Олимпика" допускали ошибки, а мы ими воспользовались сполна. Первый тайм решил судьбу встречи.
Во время моего забитого гола очень классную передачу отдал Богдан Бойчук. Я оценил ситуацию, увидел, что кипер немного вышел из линии ворот, и пробил головой. К счастью, попал в створ", — сказал Борячук.
Напомним, после 25-го тура Премьер-лиги "Рух" находится на 10-м месте, набрав 27 баллов.
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