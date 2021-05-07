Борячук: Рух воспользовался ошибками Олимпика сполна

Нападающий львовского "Руха" Андрей Борячук прокомментировал победу над "Олимпиком" (3:0) в 25-м туре УПЛ.

"Понемногу набираю свою форму. Всегда стараюсь играть как можно лучше и помогать команде. Нужно продолжать и дальше в таком духе. Должны побеждать и получать очки.

Мы были настроены на игру. Понимали, что нас ждет непростой матч, поэтому с первых минут начали прессинговать соперника и выбегали в контратаки. Игроки "Олимпика" допускали ошибки, а мы ими воспользовались сполна. Первый тайм решил судьбу встречи.

Во время моего забитого гола очень классную передачу отдал Богдан Бойчук. Я оценил ситуацию, увидел, что кипер немного вышел из линии ворот, и пробил головой. К счастью, попал в створ", — сказал Борячук.