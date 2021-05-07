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Футболист Руха стал лучшим игроком по итогам 25-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Он опередил Степаненко, Ориховского и Гитченко

Футболист Руха стал лучшим игроком по итогам 25-го тура УПЛ

Фото: УПЛ

Новина українською

Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 25-го тура чемпионата Украины.

Им стал нападающий "Руха" Андрей Борячук.

По итогам голосования, 25-летний футболист опередил полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, хавбека "Колоса" Павла Ориховского и защитника "Десны" Андрея Гитченко.

В матче против "Олимпика" (3:0) Борячук отличился забитым голом. Добавим, что в текущем сезоне форвард за "Рух" во всех турнирах провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.

Напомним, что в заключительном матче 26-го тура львовский "Рух" встретится 9 мая с "Днепром-1". Начало - в 17:00.

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В статье: Рух (Львов) Андрей Борячук
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Источник:
УПЛ

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