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Футболист Руха стал лучшим игроком по итогам 25-го тура УПЛ
Он опередил Степаненко, Ориховского и Гитченко
Фото: УПЛ
Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока по итогам матчей 25-го тура чемпионата Украины.
Им стал нападающий "Руха" Андрей Борячук.
По итогам голосования, 25-летний футболист опередил полузащитника "Шахтера" Тараса Степаненко, хавбека "Колоса" Павла Ориховского и защитника "Десны" Андрея Гитченко.
В матче против "Олимпика" (3:0) Борячук отличился забитым голом. Добавим, что в текущем сезоне форвард за "Рух" во всех турнирах провел 10 матчей, в которых забил два гола и сделал результативную передачу.
Напомним, что в заключительном матче 26-го тура львовский "Рух" встретится 9 мая с "Днепром-1". Начало - в 17:00.
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