Ахметов: Мораес - важнейший игрок для Шахтера. Мы должны его поддержать

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поддержал Жуниора Мораеса , который порвал крестообразные связки, из-за чего пробудет вне футбола полгода и пропустит Евро-2020.

"Я хочу его поддержать, потому что это важнейший игрок для нас. Он нам помогал завоевывать трофеи и, конечно же, желаю, чтобы он восстанавливался и чтобы все у него было хорошо.

Все-таки Мораесу сейчас нужна психологическая помощь. Мы должны его поддержать и помочь", - сказал Ахметов.