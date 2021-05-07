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Ахметов: Мораес - важнейший игрок для Шахтера. Мы должны его поддержать
Форвард выбыл на полгода
shakhtar.com
Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поддержал
"Я хочу его поддержать, потому что это важнейший игрок для нас. Он нам помогал завоевывать трофеи и, конечно же, желаю, чтобы он восстанавливался и чтобы все у него было хорошо.
Все-таки Мораесу сейчас нужна психологическая помощь. Мы должны его поддержать и помочь", - сказал Ахметов.
Напомним, что Мораес в текущем сезоне в 22-х матчах за "Шахтер" забил 7 голов и отдал один голевой пас.
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