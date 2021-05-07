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Ахметов: Мораес - важнейший игрок для Шахтера. Мы должны его поддержать

Премьер-лига
(1 голосов)

Форвард выбыл на полгода

Ахметов: Мораес - важнейший игрок для Шахтера. Мы должны его поддержать

shakhtar.com

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов поддержал Жуниора Мораеса, который порвал крестообразные связки, из-за чего пробудет вне футбола полгода и пропустит Евро-2020.

"Я хочу его поддержать, потому что это важнейший игрок для нас. Он нам помогал завоевывать трофеи и, конечно же, желаю, чтобы он восстанавливался и чтобы все у него было хорошо.

Все-таки Мораесу сейчас нужна психологическая помощь. Мы должны его поддержать и помочь", - сказал Ахметов.

Напомним, что Мораес в текущем сезоне в 22-х матчах за "Шахтер" забил 7 голов и отдал один голевой пас.

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В статье: Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес
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Источник:
ТК Футбол

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