Нападающий Днепра-1 покинет команду ради зарубежного чемпионата

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко скоро покинет команду. Им интересуется норвежский "Стабек". Об этом сообщает FCDnipro.com.

Украинец перейдет в состав "синих" в аренду с правом выкупа. Источник отмечает, клубы достигнут договорённости в ближайшие дни.

Хобленко присоединился к "Днепру-1" зимой прошлого года в статусе свободного агента. С тех пор он провел 30 матчей, в которых отметился девятью голами и тремя ассисами. Под руководством Йовичевич нападающий потерял место в составе, проведя всего пять игр в основе из 24.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Хобленко в 600 тыс евро.

"Стабек" завершил прошлый сезон в норвежском Елитсериане на восьмом месте. Сейчас в чемпионате пауза. Он восстановится как раз сегодня, 9 мая.