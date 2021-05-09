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Нападающий Днепра-1 покинет команду ради зарубежного чемпионата
Речь идет об аренде
Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко скоро покинет команду. Им интересуется норвежский "Стабек". Об этом сообщает FCDnipro.com.
Украинец перейдет в состав "синих" в аренду с правом выкупа. Источник отмечает, клубы достигнут договорённости в ближайшие дни.
Хобленко присоединился к "Днепру-1" зимой прошлого года в статусе свободного агента. С тех пор он провел 30 матчей, в которых отметился девятью голами и тремя ассисами. Под руководством Йовичевич нападающий потерял место в составе, проведя всего пять игр в основе из 24.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Хобленко в 600 тыс евро.
"Стабек" завершил прошлый сезон в норвежском Елитсериане на восьмом месте. Сейчас в чемпионате пауза. Он восстановится как раз сегодня, 9 мая.
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