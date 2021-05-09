  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Нападающий Днепра-1 покинет команду ради зарубежного чемпионата
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Нападающий Днепра-1 покинет команду ради зарубежного чемпионата

Премьер-лига
(3 голосов)

Речь идет об аренде

Нападающий Днепра-1 покинет команду ради зарубежного чемпионата

Новина українською

Нападающий "Днепра-1" Алексей Хобленко скоро покинет команду. Им интересуется норвежский "Стабек". Об этом сообщает FCDnipro.com.

Украинец перейдет в состав "синих" в аренду с правом выкупа. Источник отмечает, клубы достигнут договорённости в ближайшие дни.

Хобленко присоединился к "Днепру-1" зимой прошлого года в статусе свободного агента. С тех пор он провел 30 матчей, в которых отметился девятью голами и тремя ассисами. Под руководством Йовичевич нападающий потерял место в составе, проведя всего пять игр в основе из 24.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 27-летнего Хобленко в 600 тыс евро.

"Стабек" завершил прошлый сезон в норвежском Елитсериане на восьмом месте. Сейчас в чемпионате пауза. Он восстановится как раз сегодня, 9 мая.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Алексей Хобленко Днепр-1
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
FCDnipro.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...