Шахтер - Ингулец 1:0. На пороге перемен

Андрей Пятов выступает за "Шахтер" с лета 2007-го года. Проведя 467 матчей, опытный вратарь уже стал легендой "горняков". Не стоит забывать, что Андрей - последний из действующих игроков донецкого клуба, который побеждал в кубке УЕФА. И вот сейчас у Пятова заканчивается контракт с командой. Неизвестно, будет ли продлена сделка, или же он отправится за игровой практикой в другие коллективы. Как бы там ни было, мы ждали его в старте на сегодняшний матч. Ничего не значащий уже матч. Но Пятов не попал даже в заявку на игру, уступив место Гриценко. Не хотелось бы, чтобы Андрей на такой ноте покидал "Шахтер".

Во второй раз в нынешнем сезоне в старте появился Судаков, который не так давно получил вызов в сборную. Также Луиш Каштру решил уважить Сергея Болбата, выпустив того на левом крыле вместо Корниенко, а вот Вьюннику снова пришлось наблюдать за матчем со скамейки запасных. Дентиньо продолжает выходить с первых минут, во что еще год назад поверить было сложно.

"Ингулец" начал игру немного бодрее, но в целом не скажешь, что команды на старте баловали болельщиков большим количеством моментов. "Горняки" привычно для себя владели мячом, в то время как "красно-желтые" делали ставку на плотность в обороне и контратаки. По сути, первый же опасный эпизод закончился забитым голом. "Ингулец" крайне неудачно разыграл стандарт в центре поля, Квасный обрезался, а получивший мяч Патрик классно выкатил его на ход Тете. Бразилец добежал до владений оппонента, обошел вратаря и издевательски закатил круглого в ворота - 1:0.

После первого забитого игра оживилась. Где-то смелее почувствовали себя игроки "Шахтера", у которых были возможности удваивать преимущество до перерыва. Однако Дентиньо отличиться помешала штанга, а удары Манора Соломона летели в направлении верхнего яруса. Гости отвечали, но не часто - Запорожец пульнул выше, а выстрел Щедрого парировал Трубин. В целом, "Шахтер" по делу вел в счете по итогам 45-ти минут.

Второй тайм был похож на первый. Хозяева играли первым номером и продолжали создавать моменты. Активность переместилась с правого фланга на левый, где частенько включался Соломон, однако его ударам по-прежнему не хватало точности. Свои шансы после выхода на замену имел Маркос Антонио, но сначала ему помешал забить вратарь Малыш, а после бразилец пробил выше ворот. У "Ингульца" был всего один момент, правда именно он мог стать расстрельным. Подача со стандарта завершилась ошибкой Трубина и ударом головой в исполнении Ситчинавы, который до цели не дошел. Более того, в этом эпизоде также было положение вне игры.

Глобально, "Шахтер" на свой второй гол сегодня наиграл, однако вряд ли он расстроился. Победа ведь никуда не убежала. "Горняки" заканчивают регулярный сезон, набрав за 26 туров 54 очка. Впереди их ждет лето, сборы и серьезные перемены. По крайней мере, без них вернуть чемпионский титул будет сложно.

Киев. НСК "Олимпийский"

Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)

Ассистенты: Владимир Думенко (Харьков), Максим Чос (Киев)

Шахтер - Ингулец 1:0

Гол: Тете 16

Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Дентиньо (Богдан Вьюнник 65), Тете (Фернандо дос Сантос Педро 77), Манор Соломон, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Михаил Мудрик 84), Витао, Сергей Болбат (Виктор Корниенко 77), Георгий Судаков (Маркос Антонио 65)

Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак (Денис Янаков 70), Андрей Коробенко, Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Артём Щедрый (Илья Коваленко 70), Хеннос Асмелаш, Ника Ситчинава, Николай Квасный (Младен Бартулович 23)

Предупреждения: Сергей Болбат 15 - Александр Козак 30, Младен Бартулович 54, Виталий Павлов 83