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Шахтер - Ингулец 1:0. Обзор матча и видео гола
Последний матч Каштру у руля "горняков"
ФК "Шахтер" / Неизвестный автор
В матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Ингулец". Единственный мяч в этой встрече на счету у вингера "горняков" Тете - бразилец поразил ворота Малыша на 16-й минуте поединка. Обе команды уже решили свои финальные задачи на сезон - подопечные Каштру обеспечили себе серебро УПЛ, а команда Лавриненко сохранила слот в элитном дивизионе.
Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Владимир Думенко (Харьков), Максим Чос (Киев)
Гол: Тете 16
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Дентиньо (Богдан Вьюнник 65), Тете (Фернандо дос Сантос Педро 77), Манор Соломон, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Михаил Мудрик 84), Витао, Сергей Болбат (Виктор Корниенко 77), Георгий Судаков (Маркос Антонио 65)
Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак (Денис Янаков 70), Андрей Коробенко, Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Артём Щедрый (Илья Коваленко 70), Хеннос Асмелаш, Ника Ситчинава, Николай Квасный (Младен Бартулович 23)
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