  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Шахтер - Ингулец 1:0. Обзор матча и видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Шахтер - Ингулец 1:0. Обзор матча и видео гола

Премьер-лига
(1 голосов)

Последний матч Каштру у руля "горняков"

Шахтер - Ингулец 1:0. Обзор матча и видео гола

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

В матче 26-го тура чемпионата Украины донецкий "Шахтер" минимально обыграл "Ингулец". Единственный мяч в этой встрече на счету у вингера "горняков" Тете - бразилец поразил ворота Малыша на 16-й минуте поединка. Обе команды уже решили свои финальные задачи на сезон - подопечные Каштру обеспечили себе серебро УПЛ, а команда Лавриненко сохранила слот в элитном дивизионе.

Киев. НСК "Олимпийский"
Главный арбитр: Дмитрий Панчишин (Харьков)
Ассистенты: Владимир Думенко (Харьков), Максим Чос (Киев)
Шахтер - Ингулец 1:0
Гол: Тете 16
Шахтер: Анатолий Трубин, Додо, Дентиньо (Богдан Вьюнник 65), Тете (Фернандо дос Сантос Педро 77), Манор Соломон, Алан Патрик, Николай Матвиенко, Майкон де Андраде (Михаил Мудрик 84), Витао, Сергей Болбат (Виктор Корниенко 77), Георгий Судаков (Маркос Антонио 65)
Ингулец: Артем Малыш, Мохамед Али Бен Салем, Евгений Запорожец, Александр Козак (Денис Янаков 70), Андрей Коробенко, Александр Кучеренко, Виталий Павлов, Артём Щедрый (Илья Коваленко 70), Хеннос Асмелаш, Ника Ситчинава, Николай Квасный (Младен Бартулович 23)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...