  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 выкупит Чуже
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 выкупит Чуже

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок оказался очень полезным для команды

Днепр-1 выкупит Чуже

scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" хочет воспользоваться опцией выкупа арендованного у загребского "Динамо" нападающего Марио Чуже.

На матче 24 тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" присутствовал агент Марио Чуже - Горан Влаович. Клуб из Днепра точно определится на счет выкупа игрока уже на следующей неделе.

Чуже перешел в команду Йовичевича зимой, и с тех провел 11 матчей за "Днепр-1" в УПЛ, забив 6 голов и отдав ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Загреб) Днепр-1 Марио Чуже
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
meta-ratings.com.ua

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...