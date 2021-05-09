Днепр-1 выкупит Чуже

"Днепр-1" хочет воспользоваться опцией выкупа арендованного у загребского "Динамо" нападающего Марио Чуже.

На матче 24 тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" присутствовал агент Марио Чуже - Горан Влаович. Клуб из Днепра точно определится на счет выкупа игрока уже на следующей неделе.

Чуже перешел в команду Йовичевича зимой, и с тех провел 11 матчей за "Днепр-1" в УПЛ, забив 6 голов и отдав ассист.