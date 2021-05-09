Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Днепр-1 выкупит Чуже
Игрок оказался очень полезным для команды
scdnipro1.com.ua
"Днепр-1" хочет воспользоваться опцией выкупа арендованного у загребского "Динамо" нападающего Марио Чуже.
На матче 24 тура УПЛ "Шахтер" - "Днепр-1" присутствовал агент Марио Чуже - Горан Влаович. Клуб из Днепра точно определится на счет выкупа игрока уже на следующей неделе.
Чуже перешел в команду Йовичевича зимой, и с тех провел 11 матчей за "Днепр-1" в УПЛ, забив 6 голов и отдав ассист.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:meta-ratings.com.ua
Популярное сейчас
- Кулач забивает 15-й гол и выигрывает гонку. Таблица бомбардиров УПЛ 2020/21
- Кополовец: Надо было быть спортивным директором, а не заниматься х***** - в футбол играть
- Роскошная девушка главного открытия сезона в Ла Лиге из Атлетико. ФОТО
- Динамо чемпион, Минай вылетает. Итоговая таблица УПЛ 2020/21
- Кривцов, динамовцы и Монатик. Капитан Динамо устроил большой праздник на свой юбилей. ВИДЕО
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...