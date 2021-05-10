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Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей
Но при этом, гонку бомбардиров не выиграл ни разу
ФК "Динамо"
Хавбек "
Так, в сезоне-2017/18 Виктор отличился 13 раз, спустя год - 18, в прошлом - 14, а в нынешнем - 12.
Интересно, что при этом Виктору ни разу не удалось выиграть бомбардирскую гонку, но в сумме он записал за эти 4 года в свой актив 57 голов. Это на 7 больше, чем ближайший конкурент - Жуниор Мораес, и стал, таким образом, снайпером №1 четырехлетия.
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