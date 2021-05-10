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Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

Премьер-лига
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Но при этом, гонку бомбардиров не выиграл ни разу

Цыганков четыре чемпионата подряд забивает больше 10 мячей

ФК "Динамо"

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков стал вторым игроком в истории УПЛ после Андрея Ярмоленко, забившим больше 10 мячей в четырех чемпионатах подряд.

Так, в сезоне-2017/18 Виктор отличился 13 раз, спустя год - 18, в прошлом - 14, а в нынешнем - 12.

Интересно, что при этом Виктору ни разу не удалось выиграть бомбардирскую гонку, но в сумме он записал за эти 4 года в свой актив 57 голов. Это на 7 больше, чем ближайший конкурент - Жуниор Мораес, и стал, таким образом, снайпером №1 четырехлетия.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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Источник:
sport.ua

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