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Сегодня киевское Динамо празднует День рождения

Премьер-лига
(2 голосов)

Столичному клубу исполнилось 94 года

Сегодня киевское Динамо празднует День рождения

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

13 мая 1927-го считается датой основания "Динамо", которому сегодня исполнилось 94 года.

Это день регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.

Регистрация ПСО "Динамо" 13 мая 1927 года, в рамках которого и учредилась позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины.

1927 год отображен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.

За свою историю "Динамо" завоевало 16 титулов чемпиона Украины (рекорд), 12 Кубков, 9 Суперкубков (рекорд). Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.

В СССР украинская команда завоевала 13 чемпионских (рекорд), 9 Кубков и 3 Суперкубка (рекорд).

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В статье: Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо Киев

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Комментарии (2)
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dmtroyan (Полтава)
13.05.2021 в 12:17
Даешь 13-го числа 13-й кубок Украины для Динамо Киев!
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ещё не специалист (Кривой Рог)
13.05.2021 в 12:12
в честь основания ФК "Динамо" "Заря" подарит кубок Украины? Сомневаюсь я однако... .
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