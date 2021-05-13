Сегодня киевское Динамо празднует День рождения

13 мая 1927-го считается датой основания "Динамо", которому сегодня исполнилось 94 года.

Это день регистрации устава Киевского пролетарского спортивного общества (ПСО) "Динамо" Межведомственной комиссией по делам общественных организаций и союзов Киевского округа.

Регистрация ПСО "Динамо" 13 мая 1927 года, в рамках которого и учредилась позже футбольная команда, подтверждена документами, находящимися в Центральном государственном архиве высших органов власти и управления Украины.

1927 год отображен и в официальных документах и справочниках ФИФА и УЕФА.

За свою историю "Динамо" завоевало 16 титулов чемпиона Украины (рекорд), 12 Кубков, 9 Суперкубков (рекорд). Также на счету "бело-синих" 2 Кубка обладателей кубков и 1 Суперкубок УЕФА.

В СССР украинская команда завоевала 13 чемпионских (рекорд), 9 Кубков и 3 Суперкубка (рекорд).