Форвард Десны: У меня контракт с клубом до зимы, а там уже будет видно

Нападающий "Десны" Филипп Будковский подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.

"Я считаю, что никто не доволен таким результатом сезона. Не выполнили задачу, которая стояла перед нами. Всегда неприятно заканчивать сезон ниже места, которое заняли в прошлом чемпионате.

У меня контракт с "Десной" до зимы, но чемпионаты только заканчиваются, трансферное окно откроется, а там уже будет видно", - сказал Будковский.