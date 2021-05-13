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Форвард Десны: У меня контракт с клубом до зимы, а там уже будет видно
Филипп Будковский - о будущем в черниговском клубе
Фото: ФК Десна
Нападающий "Десны" Филипп Будковский подвел итоги сезона, а также рассказал о ситуации со своим контрактом.
"Я считаю, что никто не доволен таким результатом сезона. Не выполнили задачу, которая стояла перед нами. Всегда неприятно заканчивать сезон ниже места, которое заняли в прошлом чемпионате.
У меня контракт с "Десной" до зимы, но чемпионаты только заканчиваются, трансферное окно откроется, а там уже будет видно", - сказал Будковский.
В минувшем сезоне УПЛ 29-летний Будковский в составе "Десны" во всех турнирах провел 19 матчей, в которых забил 7 мячей и сделал 3 голевые передачи.
Напомним, что команда Александра Рябоконя заняла шестое место в турнирной таблице УПЛ, набрав 38 очков.
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