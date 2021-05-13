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Официально: Шаран покинул Александрию

Премьер-лига
(2 голосов)

Уходит эпоха

Официально: Шаран покинул Александрию

Олександрія

Новина українською

Руководство "Александрии" и главный тренер Владимир Шаран приняли решение о завершении сотрудничества.

Подготовку к следующему сезону "Александрия" начнет с новым главным тренером. О том, кто возглавит команду в новом сезоне, будет сообщено позже.

Клуб выразил искреннюю благодарность Владимиру Богдановичу за годы совместной работы и пожелал успехов в дальнейшей карьере.

Напомним, что Шаран возглавлял главную команду александрийцев в общей сложности 10 лет: с января 2010 года по декабрь 2011 года и с 2013 года до сегодняшнего дня.

За это время он дважды вывел "Александрию" с первого места в Премьер-лигу. В сезоне 2016/17 годов команда Шарана заняла шестое место в УПЛ и впервые в истории получила право выступать в еврокубках.

По итогам сезона 2018/19 годов команда Шарана впервые заняла третье место в УПЛ, в сезоне 2019/20 выступала в групповом раунде Лиги Европы.

Сезон 2020/2021 команда завершила чемпионат на 9 строчке турнирной таблицы УПЛ.

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В статье: Владимир Шаран ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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