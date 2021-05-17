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Ингулец интересуется двумя игроками из Первой лиги

Премьер-лига
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Братья-близнецы могут продолжить карьеру в УПЛ

Ингулец интересуется двумя игроками из Первой лиги

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Главный тренер перволигового "Альянса" Юрий Ярошенко рассказал, что помогло его подопечным одержать три победы подряд.

"У "Альянса" длинная скамейка запасных и на продолжительной турнирной дистанции это очень важный аргумент. Особенно на финишной прямой, когда дают о себе знать травмы и дисквалификации.

После победы в последнем туре над "Оболонью" "Альянс" ниже седьмого места уже не должен опуститься. Для дебютанта соревнований - это, на мой взгляд, хороший показатель. Но мы не думаем останавливаться на достигнутом, хотя уже в следующем туре нас ждет гостевой поединок с фаворитом - "Вересом". Тем более, что в случае выполнения поставленных клубным руководством задач, команду ждут серьезные премиальные.

Да и сами футболисты должны четко понимать, что чем лучше играет "Альянс", тем больше у них шансов оказаться в поле зрения более именитых команд. Вот и братьев-близнецов Владислава и Станислава Шарай, которые удачно проводят сезон, хочет видеть у себя "Ингулец", - отметил Ярошенко.

Напомним, что "Альянс" занимает седьмое место в Первой лиге, набрав 43 очка.

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В статье: Юрий Ярошенко Ингулец (Петрово) Владислав Шарай Станислав Шарай Альянс (Липовая Долина)
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