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Минай может возглавить тренер-иностранец

Премьер-лига
(1 голосов)

Кадровые новости из закарпатского клуба

Минай может возглавить тренер-иностранец

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Минай" переформатирует свой кадровый потенциал и начнет подготовку к сезону в Первой лиге.

При этом, как сообщает Meta-ratings, команду в новом сезоне может возглавить иностранный специалист.

Еще нет определенности с тем, будет ли предложено остаться в клубе и на какой должности нынешнему тренеру Николаю Цымбалу , а также спортивному директору Михаилу Кополовцу.

По имеющейся информации, Александр Севидов, который в последнее время был тренером-консультантом "Миная", сосредоточится на работе в клубной академии.

Пока что точно больше не будут выступать за "Минай" хорватский легионер Мислав Матич и вратарь Антон Каниболоцкий, у которых закончились контракты с клубом. А к лидеру "Миная" Анатолию Нуриеву проявляют интерес другие клубы. Также, скорее всего, сменит прописку и экс-игрок национальной сборной Украины Артем Милевский.

Напомним, что по итогам чемпионата УПЛ, "Минай" покинул элитный дивизион и ранее рассматривал вариант трансформировать клуб, но в итоге решил сохранить профессиональный статус.

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В статье: Антон Каниболоцкий Артем Милевский Михаил Кополовец Александр Севидов ФК Минай Анатолий Нуриев Мислав Матич Николай Цымбал
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Источник:
Meta Ratings

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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
17.05.2021 в 22:57
молдавана будут брать--у них много бабла ещё игроков (тёмниньких) с Одесского привоза по дешёвке наберут--Васю верните
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TarasLviv2019 (LVIV)
17.05.2021 в 22:39
заплишив елітний дивізіон і раніше розглядав варіант трансформувати клуб??? Шо тут шурналісти мали на увазі? як трансформувати??
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sergkir
17.05.2021 в 22:26
Вчера плакались если вылетим сУПЛ команда распадётся, а теперь даже могут позволить себе тренера - иностранца в первую лигу!
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+1
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football_soccer (Украина)
17.05.2021 в 23:13
ну так "бизнес" же ситуативный у хозяина. Вчера партию накрыли , а сегодня уже прошла . И сразу все хорошо, все в шоколаде..
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0
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