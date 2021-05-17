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Минай может возглавить тренер-иностранец
Кадровые новости из закарпатского клуба
Фото - Олександр Приходько
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При этом, как сообщает Meta-ratings, команду в новом сезоне может возглавить иностранный специалист.
Еще нет определенности с тем, будет ли предложено остаться в клубе и на какой должности нынешнему тренеру Николаю Цымбалу , а также спортивному директору Михаилу Кополовцу.
По имеющейся информации, Александр Севидов, который в последнее время был тренером-консультантом "Миная", сосредоточится на работе в клубной академии.
Пока что точно больше не будут выступать за "Минай" хорватский легионер Мислав Матич и вратарь Антон Каниболоцкий, у которых закончились контракты с клубом. А к лидеру "Миная" Анатолию Нуриеву проявляют интерес другие клубы. Также, скорее всего, сменит прописку и экс-игрок национальной сборной Украины Артем Милевский.
Напомним, что по итогам чемпионата УПЛ, "Минай" покинул элитный дивизион и ранее рассматривал вариант трансформировать клуб, но в итоге решил сохранить профессиональный статус.
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