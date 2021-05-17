Минай может возглавить тренер-иностранец

" Минай " переформатирует свой кадровый потенциал и начнет подготовку к сезону в Первой лиге.

При этом, как сообщает Meta-ratings, команду в новом сезоне может возглавить иностранный специалист.

Еще нет определенности с тем, будет ли предложено остаться в клубе и на какой должности нынешнему тренеру Николаю Цымбалу , а также спортивному директору Михаилу Кополовцу.

По имеющейся информации, Александр Севидов, который в последнее время был тренером-консультантом "Миная", сосредоточится на работе в клубной академии.

Пока что точно больше не будут выступать за "Минай" хорватский легионер Мислав Матич и вратарь Антон Каниболоцкий, у которых закончились контракты с клубом. А к лидеру "Миная" Анатолию Нуриеву проявляют интерес другие клубы. Также, скорее всего, сменит прописку и экс-игрок национальной сборной Украины Артем Милевский.

Напомним, что по итогам чемпионата УПЛ, "Минай" покинул элитный дивизион и ранее рассматривал вариант трансформировать клуб, но в итоге решил сохранить профессиональный статус.