  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "17 команд уже квалифицировались в ЛЧ". Капитан Динамо – среди звезд футбола на коллаже B/R
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"17 команд уже квалифицировались в ЛЧ". Капитан Динамо – среди звезд футбола на коллаже B/R

Премьер-лига
(1 голосов)

Известный портал опубликовал любопытный коллаж

"17 команд уже квалифицировались в ЛЧ". Капитан Динамо – среди звезд футбола на коллаже B/R

Новина українською

Twiiter североамериканского портала Bleacher Report Football опубликовал любопытный коллаж, на котором изображены по одному представителю клубов, которые уже обеспечили себе место в групповом раунде Лиги чемпионов-2021/2022.

Киевское "Динамо" на нем представил капитан команды, полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук.

По состоянию на 19 мая в основной этап Лиги Чемпионов помимо "Динамо" вышли: "Аталанта", "Атлетико", "Аякс", "Бавария", "Барселона", "Боруссия" Д, "Вольфсбург", "Зенит", "Интер", "Лейпциг", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Реал", "Севилья", "Спортинг".

Читайте такжеСтало известно, когда динамовцы выйдут из отпуска

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Сергей Сидорчук Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Twitter

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...