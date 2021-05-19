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"17 команд уже квалифицировались в ЛЧ". Капитан Динамо – среди звезд футбола на коллаже B/R
Известный портал опубликовал любопытный коллаж
Twiiter североамериканского портала Bleacher Report Football опубликовал любопытный коллаж, на котором изображены по одному представителю клубов, которые уже обеспечили себе место в групповом раунде Лиги чемпионов-2021/2022.
Киевское "Динамо" на нем представил капитан команды, полузащитник сборной Украины Сергей Сидорчук.
По состоянию на 19 мая в основной этап Лиги Чемпионов помимо "Динамо" вышли: "Аталанта", "Атлетико", "Аякс", "Бавария", "Барселона", "Боруссия" Д, "Вольфсбург", "Зенит", "Интер", "Лейпциг", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Порту", "Реал", "Севилья", "Спортинг".
The 17 teams already qualified for the 2021-22 #UCL group stage pic.twitter.com/tx4J79NLS7— B/R Football (@brfootball) May 17, 2021
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