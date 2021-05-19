Скрипник: Многие прогнозировали, что мы провалимся, что задевало и ребят, и нас

Главный тренер луганской " Зари " Виктор Скрипник подвёл итоги завершившегося сезона.

"Сезон для нас получился, в принципе, многозначительный. Происходило очень много событий. В конечном итоге, на сезон грех нам жаловаться. До начала чемпионата многие прогнозировали, что мы провалимся, что задевало и ребят, и нас.

Но статистика известна всем. Начали мы с двух поражений, а закончили с отрывом от четвёртого места в девять очков.

Мы принимали активное участие в осеннем евросезоне. Те шесть игр, которые нам предстояло сыграть, тот опыт, который приобрели, он однозначно нам помог. Чем больше таких матчей проводишь, тем лучше это для становления игроков и команды в целом. Так набирается опыт. Мы очень рады, что по прошествии сезона, снова стартуем в европейской осени.

А какого эта осень будет калибра, Лига Европы или Лига Конференций, это мы уже посмотрим. Безусловно, нацеливаемся на Лигу Европы.

Увидим, какой будет жребий, как начнёт наша команда чемпионат. Много факторов. Но это не пугает, а наоборот вызывает интерес. Хочется, чтобы к 15 июня ребята отдохнули, а потом нужно будет грамотно подготовиться к чемпионату и хорошо его начать, а там уже и время раунда плей-офф подойдёт. Такие наши ближайшие задачи.

Стремиться есть к чему всегда. Если не выиграли Кубок, то хочется его выиграть. Да и вообще взять трофей. Если выиграли только две игры в Лиге Европы, то уже хочется навязать борьбу за выход из группы. Для этого и нужен опыт и сыгранная команда. Мы работаем и постоянно хотим улучшаться.

Всегда хочется развиваться и не топтаться на одном месте. Да, мы два раза третье место взяли. Да, попали в финал Кубка. Развитие есть. Но уверен, что третье место теперь будет защитить ещё труднее. Но мы настроены на борьбу и достижение результата", - сказал Скрипник.