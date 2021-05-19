  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Скрипник: Многие прогнозировали, что мы провалимся, что задевало и ребят, и нас
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Скрипник: Многие прогнозировали, что мы провалимся, что задевало и ребят, и нас

Премьер-лига
(1 голосов)

Итоги сезона от главного тренера Зари

Скрипник: Многие прогнозировали, что мы провалимся, что задевало и ребят, и нас

Униан

Новина українською

Главный тренер луганской "Зари" Виктор Скрипник подвёл итоги завершившегося сезона.

"Сезон для нас получился, в принципе, многозначительный. Происходило очень много событий. В конечном итоге, на сезон грех нам жаловаться. До начала чемпионата многие прогнозировали, что мы провалимся, что задевало и ребят, и нас.

Но статистика известна всем. Начали мы с двух поражений, а закончили с отрывом от четвёртого места в девять очков.

Мы принимали активное участие в осеннем евросезоне. Те шесть игр, которые нам предстояло сыграть, тот опыт, который приобрели, он однозначно нам помог. Чем больше таких матчей проводишь, тем лучше это для становления игроков и команды в целом. Так набирается опыт. Мы очень рады, что по прошествии сезона, снова стартуем в европейской осени.

А какого эта осень будет калибра, Лига Европы или Лига Конференций, это мы уже посмотрим. Безусловно, нацеливаемся на Лигу Европы.

Увидим, какой будет жребий, как начнёт наша команда чемпионат. Много факторов. Но это не пугает, а наоборот вызывает интерес. Хочется, чтобы к 15 июня ребята отдохнули, а потом нужно будет грамотно подготовиться к чемпионату и хорошо его начать, а там уже и время раунда плей-офф подойдёт. Такие наши ближайшие задачи.

Стремиться есть к чему всегда. Если не выиграли Кубок, то хочется его выиграть. Да и вообще взять трофей. Если выиграли только две игры в Лиге Европы, то уже хочется навязать борьбу за выход из группы. Для этого и нужен опыт и сыгранная команда. Мы работаем и постоянно хотим улучшаться.

Всегда хочется развиваться и не топтаться на одном месте. Да, мы два раза третье место взяли. Да, попали в финал Кубка. Развитие есть. Но уверен, что третье место теперь будет защитить ещё труднее. Но мы настроены на борьбу и достижение результата", - сказал Скрипник.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Заря

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Viktor Ivanjvich
19.05.2021 в 17:43
стартовали не ужасно а ОЧЕНЬ УЖАСНО- никогда ЗАРя пв последние 7 лет так не стартовало- при это вспомнить что СКРИПНИК чуть было не оказался в днепретипа1-по крайней мере все уже об этом говорили и писали -НО ОТКУПНЫЕ очень большие и ТД- и потом конечно и догнали и встали твердо на третье место и опять запахло серером--НО никто не пустил ЗаРЮ к этому месту -хоть и теоретически- сразу осадили- игрой с ОЛИМПИКОМ вставили в такой календарь что видно было что очень устали- это что бы а вдруг чтобы как в прошлом сезоне- выиграй у десны и вторые-хотя особо то и не думали а сейчас подумали НО ЗА НИХ решили--- и следует добавить что в карьере СКРИПНИКА впервые он оставался на второй сезон в качестве гл тренера- а теперь уже и третий- ЕСЛИ КОНЕЧНО в кабинетах опять что то не придумают-УДАЧИ ЗАРЕ
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...