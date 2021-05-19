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Геллер: Когда интересы компании Шаблия совпадают с интересами ФК Заря – работаем вместе
Президент Зари рассказал о сотрудничестве с агентом Вадимом Шаблием
Президент "
- Насколько правдива информация, что Вадим Шаблий – неофициальный спортивный директор клуба?
– У нас есть генеральный директор Оганов. Есть тренер. И есть я. Все остальные вокруг клуба помогают кому-то из нас или всем нам. Я Шаблия знаю 12 лет, если бы мне было с ним некомфортно, я бы с ним не общался.
- Многие трансферы проходят при непосредственном участии Шаблия. Как правило, клубы берут спортивного директора, который работает на клуб.
– Это дело клуба, Шаблия и футболистов. Шаблий представляет интересы своей компании, но иногда его интересы совпадают с интересами футбольного клуба "Заря". Когда совпадают интересы – работаем вместе.
- Многие говорят, что в "Зарю" новые футболисты могут прийти только через Шаблия.
– В "Зарю" можно зайти только лишь через меня и если это согласует главный тренер.
- В кулуарах активно говорят о том, что Скрипнику не очень нравится согласовывать кандидатуры игроков с Шаблием.
– Скрипнику все нравится.
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