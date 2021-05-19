Геллер: Когда интересы компании Шаблия совпадают с интересами ФК Заря – работаем вместе

Президент " Зари " Евгений Геллер в интервью каналу "Бомбардир" рассказал о роли агента Вадима Шаблия в клубе.

- Насколько правдива информация, что Вадим Шаблий – неофициальный спортивный директор клуба?

– У нас есть генеральный директор Оганов. Есть тренер. И есть я. Все остальные вокруг клуба помогают кому-то из нас или всем нам. Я Шаблия знаю 12 лет, если бы мне было с ним некомфортно, я бы с ним не общался.

- Многие трансферы проходят при непосредственном участии Шаблия. Как правило, клубы берут спортивного директора, который работает на клуб.

– Это дело клуба, Шаблия и футболистов. Шаблий представляет интересы своей компании, но иногда его интересы совпадают с интересами футбольного клуба "Заря". Когда совпадают интересы – работаем вместе.

- Многие говорят, что в "Зарю" новые футболисты могут прийти только через Шаблия.

– В "Зарю" можно зайти только лишь через меня и если это согласует главный тренер.

- В кулуарах активно говорят о том, что Скрипнику не очень нравится согласовывать кандидатуры игроков с Шаблием.

– Скрипнику все нравится.