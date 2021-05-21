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Яя Туре покинул Олимпик - СМИ
Проработал в донецком клубе ивуариец недолго
olimpik.com.ua
Ассистент главного тренера "Олимпика"
37-летний ивуариец работал в клубе с февраля этого года, когда был объявлен в качестве ассистента Игоря Климовского до лета 2021 года.
В последствии Туре был помощником и в штабе Юрия Калитвинцева, и в штабе Романа Санжара.
Отметим, что недавно агент Туре Дмитрий Селюк заявил, что летом
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Источник:Трибуна
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Serega1111 (Киев)
21.05.2021 в 19:05
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