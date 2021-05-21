Яя Туре покинул Олимпик - СМИ

Ассистент главного тренера "Олимпика" Яя Туре покинул донецкий клуб. Об этом сообщает Трибуна.

37-летний ивуариец работал в клубе с февраля этого года, когда был объявлен в качестве ассистента Игоря Климовского до лета 2021 года.

В последствии Туре был помощником и в штабе Юрия Калитвинцева, и в штабе Романа Санжара.