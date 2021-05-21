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Яя Туре покинул Олимпик - СМИ

Премьер-лига
(1 голосов)

Проработал в донецком клубе ивуариец недолго

Яя Туре покинул Олимпик - СМИ

olimpik.com.ua

Новина українською

Ассистент главного тренера "Олимпика" Яя Туре покинул донецкий клуб. Об этом сообщает Трибуна.

37-летний ивуариец работал в клубе с февраля этого года, когда был объявлен в качестве ассистента Игоря Климовского до лета 2021 года.

В последствии Туре был помощником и в штабе Юрия Калитвинцева, и в штабе Романа Санжара.

Отметим, что недавно агент Туре Дмитрий Селюк заявил, что летом ивуариец может уехать работать в Россию.

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В статье: Яя Туре Олимпик (Донецк)
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (1)
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Serega1111 (Киев)
21.05.2021 в 19:05
Походу, можно было и не приезжать...
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