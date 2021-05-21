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Три игрока из УПЛ вызваны на ближайшие матчи сборной Люксембурга

Премьер-лига
(1 голосов)

Представители Динамо, Львова и Ворсклы

Три игрока из УПЛ вызваны на ближайшие матчи сборной Люксембурга

flf.lu

Новина українською

Сразу три игрока из УПЛ получили вызов на ближайшие матчи национальной сборной Люксембурга.

Речь идет о вингере Жерсоне Родригесе ("Динамо"), хавбеке Оливье Тилле ("Ворскла") и защитнике Энесе Махмутовиче ("Львов").

Сборная Люксембурга запланировала на июнь проведение двух контрольных встреч. 2 июня люксембуржцы сыграют товарищеский матч со сборной Норвегии, а 6 июня - против Шотландии.

Отметим, что на счету Жерсона Родригеса 34 поединка в футболке национальной сборной Люксембурга (7 голов 1 ассист), у Тилля 30 матчей (2 гола и 3 ассиста), ну и на счету Махмутовича 17 матчей без результативных действий.

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В статье: Ворскла (Полтава) Люксембург ФК Львов Динамо (Киев) Оливье Тилль Жерсон Родригес Энес Махмутович
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