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Три игрока из УПЛ вызваны на ближайшие матчи сборной Люксембурга
Представители Динамо, Львова и Ворсклы
flf.lu
Сразу три игрока из
Речь идет о вингере Жерсоне Родригесе ("Динамо"), хавбеке Оливье Тилле ("Ворскла") и защитнике Энесе Махмутовиче ("Львов").
Сборная Люксембурга запланировала на июнь проведение двух контрольных встреч. 2 июня люксембуржцы сыграют товарищеский матч со сборной Норвегии, а 6 июня - против Шотландии.
Отметим, что на счету Жерсона Родригеса 34 поединка в футболке национальной сборной Люксембурга (7 голов 1 ассист), у Тилля 30 матчей (2 гола и 3 ассиста), ну и на счету Махмутовича 17 матчей без результативных действий.
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