Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тотовицкий: В сборной не такая большая конкуренция. Вызывают игроков Шахтера или Динамо
Хавбек черниговчан высказался насчет своего невызова в команду Шевченко
Фото: ФК Десна
Полузащитник черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий поделился мыслями насчет своих шансов на попадание в главную команду страны.
— Если бы у тебя не было травмы, был бы шанс, что тебя вызвали бы на Евро?
— Шансы всегда есть, но, думаю, даже, если бы я играл концовку сезона, шансов было бы не так много.
— Потому что большая конкуренция?
— Нет, не то, чтобы большая конкуренция. Я готов к конкуренции. Просто в сборную вызывают из УПЛ только игроков "Шахтера" или "Динамо". Или еще могут вызвать молодых футболистов, которые принадлежат "Шахтеру" или "Динамо", но играют в арендах.
— Но ты ведь тоже выходец "Шахтера"...
— Да, но сейчас я не в "Шахтере"…
— Не задумывался, почему так?
— Я не знаю на что настроены тренеры. Просто могу сказать, что со своей стороны я сделал все по максимуму. Я сделал все возможное для того, чтобы меня вызвали.
Популярное сейчас
- СМИ: Ребров может возглавить свой бывший клуб
- Карпаты Львов будут расформированы из-за долгов
- Фабрицио Романо: Агуэро стал игроком Барселоны
- СМИ: Многолетний капитан Александрии покинул клуб
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО
- Очаровательная девушка одного из главных открытий сезона в АПЛ. ФОТО
Новости по теме
- 22:04 Украинские Тотовицкий: Все же видят, что из других команд, кроме Шахтера и Динамо, в сборную практически не вызывают
- 22:24 Украинские Символическая сборная УПЛ от Wyscout: по два игрока Динамо и Ворсклы, три футболиста Шахтера
- 21:30 Украинские Маркевич: Возможно, Шарану и Рябоконю нужен новый вызов