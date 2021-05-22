Тотовицкий: В сборной не такая большая конкуренция. Вызывают игроков Шахтера или Динамо

Полузащитник черниговской "Десны" Андрей Тотовицкий поделился мыслями насчет своих шансов на попадание в главную команду страны.

— Если бы у тебя не было травмы, был бы шанс, что тебя вызвали бы на Евро?

— Шансы всегда есть, но, думаю, даже, если бы я играл концовку сезона, шансов было бы не так много.

— Потому что большая конкуренция?

— Нет, не то, чтобы большая конкуренция. Я готов к конкуренции. Просто в сборную вызывают из УПЛ только игроков "Шахтера" или "Динамо". Или еще могут вызвать молодых футболистов, которые принадлежат "Шахтеру" или "Динамо", но играют в арендах.

— Но ты ведь тоже выходец "Шахтера"...

— Да, но сейчас я не в "Шахтере"…

— Не задумывался, почему так?

— Я не знаю на что настроены тренеры. Просто могу сказать, что со своей стороны я сделал все по максимуму. Я сделал все возможное для того, чтобы меня вызвали.