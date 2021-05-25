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Интересовались российские клубы, ключевой защитник Днепра-1 скорее всего покинет команду - источник
Контракт Лукаса с днепрянами истекает 30 июня
Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что защитник "Днепра-1" Лукас Тейлор, скорее всего, покинет днепровский клуб.
26-летний бразилец очень близок к переходу в другую команду, но это не обязательно "Шахтер", как сообщалось ранее.
Футболистом интересовались российские клубы, он рассматривал их предложения.
Контракт Лукаса с днепрянами истекает 30 июня. Портал Тransfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 300 000 евро.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Тейлор в составе "Днепра-1" во всех турнирах провел 24 матча, в которых сделал две результативные передачи.
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