Интересовались российские клубы, ключевой защитник Днепра-1 скорее всего покинет команду - источник

Украинский журналист Игорь Цыганык сообщил, что защитник "Днепра-1" Лукас Тейлор, скорее всего, покинет днепровский клуб.

26-летний бразилец очень близок к переходу в другую команду, но это не обязательно "Шахтер", как сообщалось ранее.

Футболистом интересовались российские клубы, он рассматривал их предложения.

Контракт Лукаса с днепрянами истекает 30 июня. Портал Тransfermarkt оценивает 26-летнего футболиста в 300 000 евро.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Тейлор в составе "Днепра-1" во всех турнирах провел 24 матча, в которых сделал две результативные передачи.