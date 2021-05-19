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Шахтер работает над переходом бразильского защитника Днепра-1

Премьер-лига
(2 голосов)

Переговоры с Лукасом Тейлором пройдут в ближайшее время

Шахтер работает над переходом бразильского защитника Днепра-1

Новина українською

Донецкий "Шахтер" в ближайшее время начнет переговоры с правым защитником "Днепра-1" Лукасом Тейлором, сообщает SportBuzz.

Так как контракт 26-летнего бразильца с "Днепром-1" истекает 30 июня, донецкий клуб работает над сделкой и планирует провести переговоры в ближайшие дни

Ранее сообщалось, что сохранить игрока хотел и днепровский клуб, который предложил Тейлору новый контракт, однако футболист взял некоторое время на размышления.

В нынешнем сезоне в составе "Днепра-1" Тейлор во всех турнирах провел 24 матча и сделал две результативные передачи.

Лукас Тейлор - воспитанник бразильского клуба "Палмейрас". В 2018 году Лукас выступал за ФК "Львов", потом был в португальском "Эшториле", а в 2020 году подписал контракт с "Днепром-1".

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В статье: Шахтер (Донецк) СК Днепр-1 Лукас Тейлор
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Источник:
SportBuzz

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Комментарии (3)
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corech (Горловка)
19.05.2021 в 19:51
Бажають заробити на Додо?
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
19.05.2021 в 20:02
скорее всего
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0
0
ещё не специалист (Кривой Рог)
19.05.2021 в 19:19
лучше с хорошей зарплатой полировщиком на лавке
Ответить
0
-2


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