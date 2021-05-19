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Шахтер работает над переходом бразильского защитника Днепра-1
Переговоры с Лукасом Тейлором пройдут в ближайшее время
Донецкий "
Так как контракт 26-летнего бразильца с "Днепром-1" истекает 30 июня, донецкий клуб работает над сделкой и планирует провести переговоры в ближайшие дни
Ранее сообщалось, что сохранить игрока хотел и днепровский клуб, который предложил Тейлору новый контракт, однако футболист взял некоторое время на размышления.
В нынешнем сезоне в составе "Днепра-1" Тейлор во всех турнирах провел 24 матча и сделал две результативные передачи.
Лукас Тейлор - воспитанник бразильского клуба "Палмейрас". В 2018 году Лукас выступал за ФК "Львов", потом был в португальском "Эшториле", а в 2020 году подписал контракт с "Днепром-1".
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