Шахтер работает над переходом бразильского защитника Днепра-1

Донецкий " Шахтер " в ближайшее время начнет переговоры с правым защитником "Днепра-1" Лукасом Тейлором, сообщает SportBuzz.

Так как контракт 26-летнего бразильца с "Днепром-1" истекает 30 июня, донецкий клуб работает над сделкой и планирует провести переговоры в ближайшие дни

Ранее сообщалось, что сохранить игрока хотел и днепровский клуб, который предложил Тейлору новый контракт, однако футболист взял некоторое время на размышления.

В нынешнем сезоне в составе "Днепра-1" Тейлор во всех турнирах провел 24 матча и сделал две результативные передачи.

Лукас Тейлор - воспитанник бразильского клуба "Палмейрас". В 2018 году Лукас выступал за ФК "Львов", потом был в португальском "Эшториле", а в 2020 году подписал контракт с "Днепром-1".