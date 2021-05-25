Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео

Этой весной Украину покинул один из самых интересных игроков современности Тайсон. Бразилец отдал нашему футболу больше десяти лет, но расставание получилось не из приятных. Канал UA-Футбол рассказывает о легионере, который начал свой путь в Европе с харьковского Металлиста, а затем перебрался в донецкий Шахтер, где стал одним из лидеров и двигателей команды в УПЛ и еврокубках. За что мы будем любить Тайсона и почему он стал врагом для многих? Мы разобрались в нашем новом сюжете.

Автор сценария - Игорь Семйон

Режиссер - Александр Рыженко