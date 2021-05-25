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Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео

Премьер-лига
(1 голосов)

След в истории украинского футбола он оставил очень большой

Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео

UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Этой весной Украину покинул один из самых интересных игроков современности Тайсон. Бразилец отдал нашему футболу больше десяти лет, но расставание получилось не из приятных. Канал UA-Футбол рассказывает о легионере, который начал свой путь в Европе с харьковского Металлиста, а затем перебрался в донецкий Шахтер, где стал одним из лидеров и двигателей команды в УПЛ и еврокубках. За что мы будем любить Тайсона и почему он стал врагом для многих? Мы разобрались в нашем новом сюжете.

Автор сценария - Игорь Семйон
Режиссер - Александр Рыженко

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) канал UA-Футбол
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Комментарии (1)
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Лекарь (село Дарница)
25.05.2021 в 17:11
Думаю, если бы было голосование, то большинство болельщиков Шахтера проголосовало бы за Срну. + были Фернандиньо, Виллиан... У киевлян были свои легионеры, оставившие значительный след в истории команды: Шацких, Белькевич, Хацкевич.... А Тайсон? Капризное и дорогое существо.
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