Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Почему Тайсон легионер №1 в истории УПЛ? Видео
След в истории украинского футбола он оставил очень большой
UA-Футбол
Этой весной Украину покинул один из самых интересных игроков современности Тайсон. Бразилец отдал нашему футболу больше десяти лет, но расставание получилось не из приятных. Канал UA-Футбол рассказывает о легионере, который начал свой путь в Европе с харьковского Металлиста, а затем перебрался в донецкий Шахтер, где стал одним из лидеров и двигателей команды в УПЛ и еврокубках. За что мы будем любить Тайсона и почему он стал врагом для многих? Мы разобрались в нашем новом сюжете.
Автор сценария - Игорь Семйон
Режиссер - Александр Рыженко
Популярное сейчас
- Руслан Малиновский отдыхает с женой в Бергамо. ФОТО
- Известны все потенциальные соперники Шахтера в квалификации ЛЧ. Но важен результат финала Лиги Европы
- Серия А подготовила видео о том, почему Малиновский был признан лучшим игроком мая
- "Мы с братом посмеялись" - Суркис рассказал, что идея пригласить Луческу в Динамо исходила от Цыганыка
- Звезда Тоттенхэма Деле Алли закрутил роман с дочерью Пепа Гвардиолы. ФОТО
- Красотка, которая делает крутые татуировки футболистам УПЛ и даже Ире Морозюк. ФОТО