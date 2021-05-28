  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Локателли отказал Шахтеру. Он хочет только в Ювентус
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Локателли отказал Шахтеру. Он хочет только в Ювентус

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек расставил приоритеты

Локателли отказал Шахтеру. Он хочет только в Ювентус

transfermarkt.com/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник "Сассуоло" и сборной Италии Мануэль Локателли отказался переходить в донецкий "Шахтер", где его хотел видеть новый главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

Локателли сообщил руководству своего клуба, что нынешним летом его интересует трансфер только в "Ювентус" и он не будет рассматривать другие предложения, в том числе и от "Шахтера".

Напомним, чтопо информации СМИ "горняки" были готовы заплатить за игрока 30-35 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Также с осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Шахтер (Донецк) Сассуоло Мануэль Локателли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
tuttomercatoweb

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Київський харків\\\\\\\'янин (Київ)
28.05.2021 в 20:32
Ще б пак!
Ответить
+2
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 4300 грн Играть
4 3000 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...