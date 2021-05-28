Локателли отказал Шахтеру. Он хочет только в Ювентус

Полузащитник "Сассуоло" и сборной Италии Мануэль Локателли отказался переходить в донецкий "Шахтер ", где его хотел видеть новый главный тренер "горняков" Роберто Де Дзерби.

Локателли сообщил руководству своего клуба, что нынешним летом его интересует трансфер только в "Ювентус" и он не будет рассматривать другие предложения, в том числе и от "Шахтера".

Напомним, чтопо информации СМИ "горняки" были готовы заплатить за игрока 30-35 млн евро.

В нынешнем сезоне на счету Локателли 4 гола и 3 ассиста в 33 матчах Серии А. Также с осени 2020 года полузащитник выступает за сборную Италии, где в 9 матчах забил 1 гол и сделал 1 ассист.