Корниенко: Уверен, Шахтер ждет интересная работа с Де Дзерби

Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко подвел итоги сезона для "горняков", а также поделился мыслями насчет нового наставника команды Роберто Де Дзерби.

"Первые полгода очень хорошо прошли, играл постоянно. Но потом получил травму, потом был коронавирус. Вторые полгода в итоге не получились так, как хотелось бы.

Хотелось, конечно, выиграть чемпионат. Других задач у "Шахтера" не бывает. Увы, не повезло. "Динамо" тоже прибавило с приходом Луческу. Рисунок игры у них изменился, результаты улучшились.

Жду ли знакомства с Роберто Де Дзерби? Конечно. Соберемся после отпуска, познакомимся, узнаем о его требованиях. Уверен, нас ждет интересная работа", – рассказал Корниенко.