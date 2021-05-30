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Корниенко: Уверен, Шахтер ждет интересная работа с Де Дзерби
Защитник "горняков" поделился мыслями насчет сезона 2020/21
shakhtar.com
Фланговый защитник донецкого "Шахтера" Виктор Корниенко подвел итоги сезона для "горняков", а также поделился мыслями насчет нового наставника команды Роберто Де Дзерби.
"Первые полгода очень хорошо прошли, играл постоянно. Но потом получил травму, потом был коронавирус. Вторые полгода в итоге не получились так, как хотелось бы.
Хотелось, конечно, выиграть чемпионат. Других задач у "Шахтера" не бывает. Увы, не повезло. "Динамо" тоже прибавило с приходом Луческу. Рисунок игры у них изменился, результаты улучшились.
Жду ли знакомства с Роберто Де Дзерби? Конечно. Соберемся после отпуска, познакомимся, узнаем о его требованиях. Уверен, нас ждет интересная работа", – рассказал Корниенко.
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