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В Турции рассказали, когда Сайядманеш определится со своим будущим

Премьер-лига
(1 голосов)

19-летний иранец принадлежит "Фенербахче"

В Турции рассказали, когда Сайядманеш определится со своим будущим

Фото: ФК Заря Луганск

Новина українською

Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш пока не определился со своим будущим. Об этом сообщает Fanatik.

19-летний иранец принадлежит "Фенербахче", который работает над назначением главного тренера на новый сезон.

По информации источника, перед тем, как принять решение о своем будущем, иранец хочет понять, будет ли он входить в планы нового тренерского штаба турецкого гранда или нет.

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Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 19-летний футболист за "Зарю" во всех турнирах провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что интерес к иранцу проявляют "Динамо" и Шахтер".

Напомним, что аренда Сайядманеша в "Заре" рассчитана до конца сезона 2020/21 и у луганского клуба есть право выкупа контракта футболиста. Также сообщалось, что луганский клуб почти наверняка выкупит Аллахьяра за 3,5 млн евро.

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В статье: Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Аллахяр
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Источник:
Fanatik

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Комментарии (2)
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911+ (Харків)
31.05.2021 в 14:43
"Нагадаємо, що оренда Сайядманеша в "Зорі" розрахована до кінця року" Може аренда мазандеранця Алллах'яра розрахована до кінця сезону 2020/21, а не до кінця року?
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Запорізьке Торпедо (zp)
31.05.2021 в 13:24
представил себе геллера, отрывающего с мясом от сердца 3,5 млн евро на Аллахьяра - нет, сомневаюсь!)
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