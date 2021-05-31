В Турции рассказали, когда Сайядманеш определится со своим будущим

Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш пока не определился со своим будущим. Об этом сообщает Fanatik.

19-летний иранец принадлежит "Фенербахче", который работает над назначением главного тренера на новый сезон.

По информации источника, перед тем, как принять решение о своем будущем, иранец хочет понять, будет ли он входить в планы нового тренерского штаба турецкого гранда или нет.

Читайте также Болельщики Зари выбрали лучшего игрока сезона 2020/21

Отметим, что в минувшем сезоне УПЛ 19-летний футболист за "Зарю" во всех турнирах провел 26 матчей, в которых забил 6 голов и отдал три результативные передачи. Ранее сообщалось, что интерес к иранцу проявляют "Динамо" и Шахтер".

Напомним, что аренда Сайядманеша в "Заре" рассчитана до конца сезона 2020/21 и у луганского клуба есть право выкупа контракта футболиста. Также сообщалось, что луганский клуб почти наверняка выкупит Аллахьяра за 3,5 млн евро.