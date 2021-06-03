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Заря и Луго не могут договориться о переходе Лебеденко
Переговоры о трансфере зашли в тупик
Испанский "Луго" отказывается снизить цену на защитника Ореста Лебеденко. Об этом сообщает ресурс zaryalg.com.
Непросто договориться и с самим футболистом, который после сохранения прописки "Луго" в Сегунде не горит желанием переходить в "Зарю".
Ранее Лебеденко заявил, что если "Луго" понизится в классе, то он попросит клуб отпустить его в аренду. Отмечается, что переговоры о трансфере на данный момент зашли в тупик.
Напомним, что минувший сезон 22-летний защитник провел в аренде в донецком "Олимпике". На счету футболиста 5 результативных передач в 23 матчах.
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