Заря и Луго не могут договориться о переходе Лебеденко

Испанский "Луго" отказывается снизить цену на защитника Ореста Лебеденко. Об этом сообщает ресурс zaryalg.com.

Непросто договориться и с самим футболистом, который после сохранения прописки "Луго" в Сегунде не горит желанием переходить в "Зарю".

Ранее Лебеденко заявил, что если "Луго" понизится в классе, то он попросит клуб отпустить его в аренду. Отмечается, что переговоры о трансфере на данный момент зашли в тупик.

Напомним, что минувший сезон 22-летний защитник провел в аренде в донецком "Олимпике". На счету футболиста 5 результативных передач в 23 матчах.