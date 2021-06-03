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"Кого-то будем продавать, кого-то будем отдавать в аренду" - Суркис рассказал о судьбе Динамо U-21

Премьер-лига
(1 голосов)

В Первую лигу клуб заявлять вторую команду не будет

"Кого-то будем продавать, кого-то будем отдавать в аренду" - Суркис рассказал о судьбе Динамо U-21

Фото: fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Президент "Динамо" Игорь Суркис высказал свое мнение об упразднении турнира U-21.

"Считаю, что это было ошибочное решение, хотя другие клубы меня в этом и не поддержали. Команда U-21 важна для сбалансированного развития игроков, их постепенного перехода во взрослый футбол. Не все футболисты после Академии и уровня U-19 могут сходу заиграть за первую команду, поэтому наличие дубля это большой плюс. Возьмите историю с Шапаренко, который у одного тренера начал играть, потом оказалось, что он не соответствует требованиям другого, но в дубле у него была возможность играть и поддерживать тонус, а затем новый тренер сделал из него игрока национальной сборной. И чтобы заполучить футболиста такого уровня, сейчас нам бы пришлось заплатить крупную сумму.

Кроме того, обратите внимание, что турниры дублеров есть во многих европейских чемпионатах, это нормальная практика, у тех же англичан в АПЛ есть турнир U-23, в матчах которого могут поддержать форму не проходящие в состав игроки или те, кто вернулся после травм, но еще не в оптимальных физических кондициях.

Что мы будем делать дальше? Мирча Луческу сейчас просмотрит всех игроков из команды U-21 и дальше будем решать. Клуб займется их трудоустройством, кого-то будем продавать, кого-то будем отдавать в аренду. Мы могли заявиться в первую лигу, но в этом не смысла, мы уже проходили эту историю, когда команда играла без турнирных задач", - сказал Суркис.

Напомним, что в прошлом сезоне "Динамо" U-21 стало чемпионом Украины в своей возрастной категории.

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В статье: Игорь Суркис Динамо (Киев)
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Источник:
ФК Динамо

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Комментарии (5)
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Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 17:32
Да они (другие команды) то, конечно, по сути поддержали, просто официально (в голос) побоялись заявить. Попасть в немилость УАФ никому не хочется. Это Динамо ещё может «супротив чинити», а кто послабее попробуй не согласись с решением УАФ. Это как с вопросом о сокращении сроков завершения предыдущего чемпионата. Многие были против, а официально несогласились только 2 команды.
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Nazarini (Львів)
03.06.2021 в 17:16
А які турнірні завдання має Ю-21? Суперечить собі. Ю-21 за рідкісними винятками себе не виправдало. Хороші гравці відразу після Ю-19 потрапляють в основі. Інших тоді краще давати в оренду - от там і буде турнірне завдання.
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0
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xapyga (Запорожье)
03.06.2021 в 17:19
так давай все упл в первую лигу заявим)) Тут он все верно сказал,играла себе молодежь между собой и хорошо.А так теперь между собой играть только на тренеровках
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Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 17:39
А мета існування Ю-21 зазначена у 1-му та 2-му абзаці з інтерв’ю Суркіса. Див. вище.
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Я так думаю... (КиЇв)
03.06.2021 в 17:44
А якщо брати за висновок останні виступи української збірної Ю-21, то так, тоді можна сказати, що не виправдало. А тепер після ліквідації чемпіонату Ю-21 все налагодиться. ;)
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