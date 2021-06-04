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Опорник Ворсклы Скляр: 10 желтых и 1 красная за сезон? На этой позиции иначе играть нельзя

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек полтавчан рассказал, почему так часто получает предупреждения

Опорник Ворсклы Скляр: 10 желтых и 1 красная за сезон? На этой позиции иначе играть нельзя

ФК Ворскла

Новина українською

Опорный полузащитник "Ворсклы" Александр Скляр рассказал о стиле игры на своей позиции, который приводит к частым нарушениям, и как следствие – желтым карточкам.

- Десять желтых и одна красная в двадцати двух матчах. Почему так грубо играешь?

- (Смеется - прим). Ну, у меня позиция такая, поэтому иногда приходится нарушать правила в тех случаях, когда не требуется. Так получилось, не знаю, на этой позиции, я считаю, иначе играть нельзя, иногда нужно идти на какие-то меры, на те, которые ты не хотел, но приходится это делать и получать желтые карточки. Бывают, конечно, не обоснованые. Все в матчах на эмоциях, поэтому из-за этого, я думаю, такое большое количество карточек, но считаю, что это футбол, контактный вид спорта. Кто не отбирает мячи, тот не получает желтые.

- Ты знаешь, что ты рекордсмен в этом сезоне в УПЛ по желтым карточками?

- Я не читал, честно, не знаю, не смотрел. Ну, теперь знаю (смеется - прим.). Ну, ничего, уже сезон закончился, все обнулилось.

- В 17-м туре УПЛ в матче против "Мариуполя" состоялось неприятное столкновение между тобой и Даниилом Сиканои. Оно завершилось травмой последнего. Как прокомментируешь этот эпизод?

- Да никак, мы пообщались после матча. Это была игровая ситуация, никаких обид не было, мы с ним говорили и ни у кого претензий нет. Это футбол, мужской вид спорта, контактная борьба, так получилось, что он был первый на мяче, но произошло так, что он получил травму, а мне попало немного меньше. Я ему пожелал успехов в дальнейшем, чтобы он как можно быстрее вышел на поле и занимался своим делом, забивал голы, прогрессировал. Он молодой футболист и я думаю, что у него все впереди. У нас не было никаких конфликтов, разговоров, что кто-то намеренно нанес травму, поэтому все хорошо, мы все обсудили и у нас остались хорошие отношения, никаких претензий.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Скляр
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Комментарии (1)
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Динамiт (Василькiв)
04.06.2021 в 19:51
Оце такий сом з яйцями...
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