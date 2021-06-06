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Дуглас продлит контракт с Днепром-1

Премьер-лига
(4 голосов)

Защитник продолжит выступления в команде Йовичевича

Дуглас продлит контракт с Днепром-1

Новина українською

Центральный защитник "Днепра-1" достиг договоренности с клубом о продлении его контракта.

Новое соглашение будет действовать до конца следующего сезона УПЛ.

Дуглас перешел в команду Йовичевича осенью прошлого года на правах свободного агента и провел за днепрян 19 матчей, в которых отличился двумя голами.

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В статье: Дуглас СК Днепр-1
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Источник:
FCDnipro.com

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Комментарии (9)
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balamyt (Boston)
07.06.2021 в 17:05
Посмотрите состав ФК Днепра в Финале ЛЕ и все станет ясно..Кто есть кто..Из того состава легионеров остался только Дуглас.. Днепру 1 чтоьы выйти в лидеры ПЛ и попасть хотя бы в ЛЕ этого состава легионеров мало..а свои укр. явно не тянут.. Колос и Александрию обыграть не в состоянии..Про ДинамоК ,Шахтер и Зарю я пока вообше молчу...Полная импотентность в игре с ними..Так что вопрос открыт..Если есть деньги для усиления то Все получится.., но без качественных легионеров никто не выигрывает призы..и титулы.
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0
0
Dnepr1978 (Днепропетровск)
07.06.2021 в 07:28
Калинич типичный лавочник. Посмотрите его первый матч за Днепр. Против Шахтера. Этим все сказано. Да и как на ЧМ в России себя повел? Матеус да, соотношение качество цена бесспорно. Бруну Гама, он сколько раз играл за Днепр?
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0
-1
balamyt (Boston)
07.06.2021 в 17:15
Калинич ..как и Джулиани ,Матеус Бруно Гама ,за Днепр отыграли нормально..Хорошо потрепали нервы фанатам Шахтера ,ДинамоК и МХ..Кроме этого и в Рейтинге УЕФА Днепр занимал строчку №32 ..а это 3-ий результат всех клубов УПЛ..Так что именно легионеры Днепра совместно с его укр. лидерами сделали ему историю
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0
0
C_Ballack (Днепр)
06.06.2021 в 17:24
А кто мешает укр. Молодым игрокам пробивается и играть в основе? Только не говори что легионеры!!! Это все бред. Им мешает отсутствие мастерства, а не здоровая конкуренция.
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+3
0
C_Ballack (Днепр)
06.06.2021 в 17:26
Ответ для Грейфрукт (умудрился даже свой ник неверно написать грейПфрУТ!!!)
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+2
0
Dimka26 (Чернигов)
06.06.2021 в 18:14
согласен. Легионеры только повышают уровень конкуренции для молодежи. 2011-2014 года это показали. А если создать условия для молодежи - они не смогут бороться за свое место под солнцем. После 2014 года сколько дали шансам молодежи. Кто выстрелил? Почти никто.
+2
0
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 17:01
Хороший средний игрок,но лучше молодым украм давать играть.Скоро из-за лимита в сборную некого брать будет
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0
-3
Dnepr1978 (Днепропетровск)
06.06.2021 в 20:18
Это лучший легионер Днепра за всю его историю. Игрок явно не средний.
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+1
0
avatar
Грейфрукт (Бельмонд)
06.06.2021 в 20:55
А Никола Кулинич,Матеуш,Бруно Гама?
+1
-1


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