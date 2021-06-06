Премьер-лига
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Дуглас продлит контракт с Днепром-1
Защитник продолжит выступления в команде Йовичевича
Центральный защитник "Днепра-1" достиг договоренности с клубом о продлении его контракта.
Новое соглашение будет действовать до конца следующего сезона УПЛ.
Дуглас перешел в команду Йовичевича осенью прошлого года на правах свободного агента и провел за днепрян 19 матчей, в которых отличился двумя голами.
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Источник:FCDnipro.com
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Комментарии (9)
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balamyt (Boston)
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