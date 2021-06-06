Дуглас продлит контракт с Днепром-1

Посмотрите состав ФК Днепра в Финале ЛЕ и все станет ясно..Кто есть кто..Из того состава легионеров остался только Дуглас.. Днепру 1 чтоьы выйти в лидеры ПЛ и попасть хотя бы в ЛЕ этого состава легионеров мало..а свои укр. явно не тянут.. Колос и Александрию обыграть не в состоянии..Про ДинамоК ,Шахтер и Зарю я пока вообше молчу...Полная импотентность в игре с ними..Так что вопрос открыт..Если есть деньги для усиления то Все получится.., но без качественных легионеров никто не выигрывает призы..и титулы.