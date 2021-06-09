Ингулец усилился экс-лидером Альянса

Полузащитник Владислав Шарай стал игроком "Ингульца". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

24-летний футболист присоединился к команде из Петрово в статусе свободного агента. Контрактное соглашение Шарая с "Ингульцом" рассчитано на 3 года.

Отметим, что последним клубом хавбека был "Альянс", в составе которого он играл с 2019 года. За это время футболист провел 36 матчей, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.

Футболист известен по выступлениям за краматорский "Авангард", ФК "Суммы". А также за юношеские и молодежные команды донецкого "Олимпика".

Напомним, что минувший сезон УПЛ "Ингулец" завершил на 12-м месте, в активе клуба 26 зачетных пунктов.