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Ингулец усилился экс-лидером Альянса
Контрактное соглашение рассчитано на три года
Фото: ФК Ингулец
Полузащитник Владислав Шарай стал игроком "Ингульца". Об этом сообщает пресс-служба клуба.
24-летний футболист присоединился к команде из Петрово в статусе свободного агента. Контрактное соглашение Шарая с "Ингульцом" рассчитано на 3 года.
Отметим, что последним клубом хавбека был "Альянс", в составе которого он играл с 2019 года. За это время футболист провел 36 матчей, забил 11 мячей и сделал восемь результативных передач.
Футболист известен по выступлениям за краматорский "Авангард", ФК "Суммы". А также за юношеские и молодежные команды донецкого "Олимпика".
Напомним, что минувший сезон УПЛ "Ингулец" завершил на 12-м месте, в активе клуба 26 зачетных пунктов.
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