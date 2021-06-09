Шахтер интересуется уругвайским центрбеком Тулузы

" Шахтер " интересуется уругвайским центральным защитником "Тулузы" Агустином Рохелем, сообщает журналист Николя Бозза.

Также футболистом интересуется и "Сассуоло".

Сейчас Рохель играет в уругвайском "Эстудиантесе" в аренде, и так как арендное соглашение рассчитано до конца года, и "Шахтер" и "Сассуоло" готовы предложить "Эстудиантесу" некоторую компенсацию, чтобы подписать парня уж летом.

Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца с итальянским паспортом в 900 тысяч евро, его контракт с "Тулузой" рассчитан до лета 2022 года.