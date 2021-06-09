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Шахтер интересуется уругвайским центрбеком Тулузы
Также интерес к парню проявляет и Сассуоло
toulousefc.com
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Также футболистом интересуется и "Сассуоло".
Сейчас Рохель играет в уругвайском "Эстудиантесе" в аренде, и так как арендное соглашение рассчитано до конца года, и "Шахтер" и "Сассуоло" готовы предложить "Эстудиантесу" некоторую компенсацию, чтобы подписать парня уж летом.
Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца с итальянским паспортом в 900 тысяч евро, его контракт с "Тулузой" рассчитан до лета 2022 года.
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