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Шахтер интересуется уругвайским центрбеком Тулузы

Премьер-лига
(2 голосов)

Также интерес к парню проявляет и Сассуоло

Шахтер интересуется уругвайским центрбеком Тулузы

toulousefc.com

Новина українською

"Шахтер" интересуется уругвайским центральным защитником "Тулузы" Агустином Рохелем, сообщает журналист Николя Бозза.

Также футболистом интересуется и "Сассуоло".

Сейчас Рохель играет в уругвайском "Эстудиантесе" в аренде, и так как арендное соглашение рассчитано до конца года, и "Шахтер" и "Сассуоло" готовы предложить "Эстудиантесу" некоторую компенсацию, чтобы подписать парня уж летом.

Transfermarkt оценивает 23-летнего уругвайца с итальянским паспортом в 900 тысяч евро, его контракт с "Тулузой" рассчитан до лета 2022 года.

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В статье: Шахтер (Донецк) "Тулуза" Агустин Рохель
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Комментарии (12)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
09.06.2021 в 20:38
Дноподобным чего-то не нравится, у них то трансферы ого-го!!!
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0
-1
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
09.06.2021 в 20:29
Неплохое усиление для Лиги конференций
Ответить
0
0
Dimka26 (Чернигов)
09.06.2021 в 20:25
Это какой-то треш. Играет в Лиге 2. 23 года, а не стоит и 1 млн. К чему этот траснфер?
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
09.06.2021 в 19:37
Підскажіть тому де дзербі що у нас є ліміт на легіонерів)
Ответить
+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2021 в 19:32
В тому Шахтарі хоч один українець буде грати?
Ответить
+4
-2
aleks68
09.06.2021 в 20:05
успокойся дырявый
Ответить
+2
-4
Olegyurchak (Хмельницький )
09.06.2021 в 20:49
Умойся в унитазе.
0
0
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ПетроФ (Луцьк)
09.06.2021 в 20:51
у них в унітазі тільки їх моча))
0
0
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ПетроФ (Луцьк)
09.06.2021 в 19:18
якийсь хаотизм в трансферній політиці кротів. Це що? Передсмертні конвульсії?
Ответить
+4
-3
Trztrqtr (Украина)
09.06.2021 в 19:49
Шо ты мелешь?:) Что общего с тем что ты написал и тем, что кроты торгуют дорогих игроков?
Ответить
+3
-4
aleks68
09.06.2021 в 20:04
придурок.твоя волынь ещё жива?
Ответить
+2
-4
avatar
ПетроФ (Луцьк)
09.06.2021 в 20:45
крисчанин а твоя думка нікого не цікеавить.
+1
0


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