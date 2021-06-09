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СМИ назвали нового главного тренера Миная
Михаил Иванице вернется в Минай
mukachevo.net
Новым главным тренером "
В "Минае" пока что официально не подтверждают эту информацию, так как клуб еще ждет решения аттестационного комитета УАФ.
Иваница уже возглавлял команду в 2016 году, когда она имела статус любителей.
Также ранее 60-летний специалист работал в "Говерле" на разных должностях, был главным тренером "Ужгорода".
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Источник:Mukachevo.net
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