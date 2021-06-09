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СМИ назвали нового главного тренера Миная

Премьер-лига
(2 голосов)

Михаил Иванице вернется в Минай

СМИ назвали нового главного тренера Миная

mukachevo.net

Новина українською

Новым главным тренером "Миная" станет Михаил Иваница, который недавно разорвал контракт с венгерским клубом "Торпо", сообщает Mukachevo.net.

В "Минае" пока что официально не подтверждают эту информацию, так как клуб еще ждет решения аттестационного комитета УАФ.

Иваница уже возглавлял команду в 2016 году, когда она имела статус любителей.

Также ранее 60-летний специалист работал в "Говерле" на разных должностях, был главным тренером "Ужгорода".

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В статье: Михаил Иваница ФК Минай
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Источник:
Mukachevo.net

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