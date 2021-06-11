  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Лопыренок: Хочу покинуть Минай, уже есть несколько вариантов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопыренок: Хочу покинуть Минай, уже есть несколько вариантов

Премьер-лига
(1 голосов)

Защитник намерен покинут закарпатский клуб

Лопыренок: Хочу покинуть Минай, уже есть несколько вариантов

Новина українською

Защитник "Миная" Максим Лопыренок назвал причины вылета закарпатской команды в Первую лигу и поделился своими ближайшими планами.

"Я думаю, большую роль в вылете команды в Первую лигу сыграло смена главного тренера по ходу сезона.

У меня еще действующий контракт с "Минаем". Разговаривал с руководством клуба о своем уходе. Хочу продолжить карьеру ближе к родному городу, уже есть несколько вариантов продолжения карьеры", - сказал Лопыренок.

Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Лопыренок в составе закарпатцев провел 20 матчей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минск Максим Лопыренок
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta Ratings

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...