Лопыренок: Хочу покинуть Минай, уже есть несколько вариантов

Защитник " Миная " Максим Лопыренок назвал причины вылета закарпатской команды в Первую лигу и поделился своими ближайшими планами.

"Я думаю, большую роль в вылете команды в Первую лигу сыграло смена главного тренера по ходу сезона.

У меня еще действующий контракт с "Минаем". Разговаривал с руководством клуба о своем уходе. Хочу продолжить карьеру ближе к родному городу, уже есть несколько вариантов продолжения карьеры", - сказал Лопыренок.