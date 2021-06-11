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Лопыренок: Хочу покинуть Минай, уже есть несколько вариантов
Защитник намерен покинут закарпатский клуб
Защитник "
"Я думаю, большую роль в вылете команды в Первую лигу сыграло смена главного тренера по ходу сезона.
У меня еще действующий контракт с "Минаем". Разговаривал с руководством клуба о своем уходе. Хочу продолжить карьеру ближе к родному городу, уже есть несколько вариантов продолжения карьеры", - сказал Лопыренок.
Напомним, что в минувшем сезоне УПЛ Лопыренок в составе закарпатцев провел 20 матчей.
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