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Гура: У Александрии появятся новички
Горожане завершили свой селекционный сбор
fco.com.ua
Главный тренер "
"Мы просмотрели немало футболистов. По результатам этих селекционных сборов тренерский штаб принял решение продолжить контракты с некоторыми игроками, которые выступали за молодежный состав "Александрии" в прошлом сезоне.
Также у нас появятся новички. Конкретные фамилии пока называть не буду, поскольку идут юридические процессы. После решения всех бумажных вопросов мы официально все сообщим. Сейчас могу сказать, что селекционная работа не завершена, она будет продолжаться как у всех – до закрытия трансферного окна.
Сейчас переговоры о проведении спаррингов в период сборов еще продолжаются. Как только будут окончательно определены соперники и даты матчей, мы проинформируем всех через официальный сайт клуба", – сказал Гура.
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