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Сичинава: Я выложусь на полную и буду способствовать достижению максимального результата
Игрок рад переходу в новый клуб
Фото: ФК Колос
Новичок "Колоса", форвард Ника Сичинава, рассказал о своем переходе в клуб и об адаптации в новом коллективе:
"Эмоции только положительные. Коллектив и тренерский штаб – хорошие. Готов работать.
"Колос" в чем-то похож на "Ингулец". Тоже начинал с низов, но со временем оказался в высшей лиге благодаря своему труду. Был рад, когда позвонили из клуба и предложили стать игроком "Колоса". Команда очень хорошая, против нее всегда было тяжело играть. Из партнеров пока ни с кем лично не знаком, только заочно. Решение о переходе принимал сам. Команда на виду, играет в еврокубках, это тоже немаловажно.
Я выложусь на полную и буду только способствовать достижению максимального результата", – сказал Сичинава.
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