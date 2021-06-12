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Сичинава: Я выложусь на полную и буду способствовать достижению максимального результата

Премьер-лига
(2 голосов)

Игрок рад переходу в новый клуб

Сичинава: Я выложусь на полную и буду способствовать достижению максимального результата

Фото: ФК Колос

Новина українською

Новичок "Колоса", форвард Ника Сичинава, рассказал о своем переходе в клуб и об адаптации в новом коллективе:

"Эмоции только положительные. Коллектив и тренерский штаб – хорошие. Готов работать.

"Колос" в чем-то похож на "Ингулец". Тоже начинал с низов, но со временем оказался в высшей лиге благодаря своему труду. Был рад, когда позвонили из клуба и предложили стать игроком "Колоса". Команда очень хорошая, против нее всегда было тяжело играть. Из партнеров пока ни с кем лично не знаком, только заочно. Решение о переходе принимал сам. Команда на виду, играет в еврокубках, это тоже немаловажно.

Я выложусь на полную и буду только способствовать достижению максимального результата", – сказал Сичинава.

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) Ника Сичинава
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